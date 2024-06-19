Раменские студенты стали победителями чемпионата по мехатронике

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Раменские студенты стали победителями Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по мехатронике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» прошел в Екатеринбурге. Учащиеся Раменского колледжа Николай Грачев и Максим Рогов завоевали две золотые медали.
Студенты из Раменского выступали под руководством эксперта-наставника Ивана Уклеева.
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«На протяжении первого дня соревнований участникам предстояло собрать, запрограммировать и настроить мехатронную станцию для переноса изделий. Станция, работающая на основе сжатого воздуха и электрических сигналов, включала в себя шаговый двигатель, что добавило сложности задаче. Второй день был посвящен монтажу, программированию и пуско-наладке мехатронной линии для сборки и сортировки изделий.
Студенты из Раменского выступали под руководством эксперта-наставника Ивана Уклеева.
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Мира Полтева