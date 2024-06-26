Студенты Пушкинского округа пришли на практику в МФЦ

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Офисы «Мои документы» в Пушкинском городском округе приняли на практику студентов из Российского государственного университета туризма и сервиса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что студенческая практика проводится во всех МФЦ округа, а самым популярным направлением стало «Право и организация социального обеспечения».
Своим мнением о том, чем важна такая практика, поделился студент Виктор Зиновьев.
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«Сотрудники МФЦ помогают ребятам разобраться во всех нюансах и тонкостях работы. А студенты «впитывают» всю информацию и применяют полученных знания на практике», — говорится в сообщении.
Своим мнением о том, чем важна такая практика, поделился студент Виктор Зиновьев.
«Здесь мы учимся помогать людям, разбираться в их вопросах. Считаю, что после теории очень важно получить практические навыки. Это помогает нам оттачивать мастерство в выбранной профессии», — сказал Зиновьев.За каждым практикантом закреплён сотрудник, который следит за тем, как подопечный справляется с поставными задачами, и в случае необходимости поправляет и помогает.
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Лев Каштанов