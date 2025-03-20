В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года

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В России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что изменения предусматривают создание единого реестра призывников и расширение перечня профессий для альтернативной службы. Кроме того, планируется активнее внедрять электронные повестки.
По словам Картаполова, нововведения могут быть применены уже в ходе весеннего призыва, который стартует 1 апреля.
Реформа направлена на повышение эффективности системы призыва. Особое внимание уделяется цифровизации процессов, что позволит сократить бюрократические процедуры и повысить прозрачность работы военкоматов.
11 февраля клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» раскрыла причину демографической дыры в России.
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По словам Картаполова, нововведения могут быть применены уже в ходе весеннего призыва, который стартует 1 апреля.
Реформа направлена на повышение эффективности системы призыва. Особое внимание уделяется цифровизации процессов, что позволит сократить бюрократические процедуры и повысить прозрачность работы военкоматов.
11 февраля клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» раскрыла причину демографической дыры в России.
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Мария Моисеева