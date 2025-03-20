«Стрелка» у Большого театра: корейца поймали и будут судить за убийство из-за девушки в 2011 году

19-летний Николас Проспер был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет за убийство своей семьи и план массового расстрела в начальной школе. Его целью было убить 30 детей, чтобы стать «самым печально-известным школьным стрелком» в истории Великобритании, пишет DailyMail 19 марта.