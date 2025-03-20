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«Стрелка» у Большого театра: корейца поймали и будут судить за убийство из-за девушки в 2011 году

SHOT: В Москве осудят корейца через 14 лет после убийства соперника из-за девушки
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

В Москве начался суд над корейцем, который 13 лет скрывался от правосудия после убийства соперника возле Большого театра из-за ревности к девушке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Мужчина по имени Иван Ким, используя документы умершего брата, смог избежать задержания до середины июня 2024 года, когда его нашли и арестовали.

По данным следствия, убийство случилось в 2011 году. Иван Ким, находясь в кафе «Щербет» на Петровке с подругой, получил вызов на «стрелку» от другого корейца по имени Максим. Максим говорил, что с красавицей-подругой Ивана встречается он.

«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
Иван отправился к месту встречи возле театра, как только проводил знакомую до дома. Там он выстрелил из травмата в Максима и друга, которого привел мужчина. Максим скончался через месяц в больнице, его знакомый выжил.

После преступления Ким бежал в Ставропольский край, где жил без документов и управлял семейным бизнесом под именем брата. После смерти родственника в 2023 году он подделал его паспорт и вернулся в Москву, где был задержан.

Суд рассматривает дело, по итогам которого обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Турции люди начали «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

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В Турции люди начали «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула
Baza: В Турции из-за задержания мэра Стамбула Имамоглу начался кастрюльный бунт
20 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/Bet_Noire

В Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходит так называемый «кастрюльный бунт». Информацию о событиях и кадры происходящего предоставил Telegram-канал Baza.
Жители города выходят на улицы, стучат кухонной утварью, а также включают и выключают свет в окнах в знак сопротивления. Характерный шум разносится далеко.

Как отмечают наблюдатели, нынешние протесты напоминают события 2019 года, когда победу Имамоглу на выборах мэра отменили по решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда стамбульцы также организовывали «кастрюльные бунты», продолжавшиеся до повторной победы политика, которую власти были вынуждены признать.



По данным CNN Turk, задержание Имамоглу 19 марта связано с обвинениями в коррупции. После инцидента протесты, изначально начатые сотрудниками муниципалитета района Шишли, стремительно расширились.

Демонстранты переместились на улицу Ватан, а число участников продолжает расти. Кадры с толпами бунтующих в Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других городах также выкладывают в различных соцсетях.

На данный момент ситуация остаётся напряжённой.

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МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
20 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/DarthArt

В результате пожара в хостеле, расположенном в восточной части Москвы, погиб один человек, ещё один получил травмы. Инцидент произошёл в районе Гольяново на улице Амурской, передает Telegram-канал МЧС Москвы.
Возгорание сопровождалось плотным задымлением второго этажа, где огонь охватил личные вещи и мебель. С третьего этажа силами спасателей было эвакуировано 5 людей. Один человек погиб.

По данным Shot, еще одного пострадавшего при пожаре передали медикам.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению административного здания, пожар уже ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 19-летний британец получил 49 лет за жестокое убийство семьи из дробовика и план бойни в школе. Парень желал прославиться убийством ​30 детей.

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«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
DailyMail: 19-летний британец получил 49 лет за убийство семьи и план бойни в школе
19 марта 2025, 23:35

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

19-летний Николас Проспер был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет за убийство своей семьи и план массового расстрела в начальной школе. Его целью было убить 30 детей, чтобы стать «самым печально-известным школьным стрелком» в истории Великобритании, пишет DailyMail 19 марта.
13 сентября 2024 года в городе Лутон юный Проспер жестоко убил свою мать Джулиану Фалкон (48 лет), сестру Жизель (13 лет), и брата Кайла (16 лет). Он застрелил мать в голову, сестру — в лицо, а брату нанес более 100 ножевых ранений, затем дважды выстрелил в него.

Примечательно, что мать с сестрой также умерли в страхе и боли. Следствие установило по следам борьбы и синякам на теле матери, что та пыталась остановить сына, увидев в его руках оружие. Труп сестры преступника был найден под столом — девочка пряталась от брата-убийцы.

Дальнейший план Проспера состоял в том, чтобы отправиться в католическую начальную школу Святого Иосифа и убить 30 детей, устроив бойню. Проспер стремился прославиться и открыто заявил об этом во время расследования.

Фото: iStock/Ashley-Belle Burns

Он тщательно продумал свои действия, приобретя дробовик с поддельной лицензией и выбрав символическую дату — пятница, 13 сентября. Подобные преступления редки в Великобритании из-за строгих законов о контроле над оружием, однако парень сумел обойти систему. На момент задержания у него на руках было 33 патрона.

У Проспера были записи плана действий: за несколько месяцев до стрельбы он начал следить за школой.

В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
«Убить всех», — пометил преступник рядом с классом «будущих жертв».
Полиция вовремя арестовала молодого убийцу, предотвратив трагедию. Соседи парня обратились в правоохранительные органы из-за криков и звуков стрельбы в доме Николаса. Изначально подросток хотел убить родственников, когда те спали.

Суд признал Проспера виновным в тройном убийстве и попытке массового убийства. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет.

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#полиция
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Федеральная трасса М-8 перекрыта из-за массового ДТП из 100 машин в Поморье
19 марта 2025, 22:53

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечено, что из-за сложных погодных условий в регионе случилось несколько массовых ДТП. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Дагестане. Также известно, что пострадали шестеро человек.

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В Кузбассе началась проверка сотрудников школы, в которой избивают девочек
19 марта 2025, 22:30

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту массовых избиений девочек в новокузнецкой школе №8.
По данным «Сiбдепо», после видео с избиением девочки в школе, которое попало в Сеть, а также многочисленных жалоб родителей учеников на безразличие сотрудников школы, началась соответствующая проверка.

«Администрация школы знает о ситуации, проводит воспитательные беседы, но проблема сохраняется уже несколько месяцев», — уточнили в СК Кузбасса.

Теперь же уголовное дело возбудили на администрацию школы по статье «Халатность». Следователи выясняют все подробности и причины, которые могли способствовать избиениям детей сверстниками.

Напомним, в Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

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