«Стрелка» у Большого театра: корейца поймали и будут судить за убийство из-за девушки в 2011 году

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В Москве начался суд над корейцем, который 13 лет скрывался от правосудия после убийства соперника возле Большого театра из-за ревности к девушке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Мужчина по имени Иван Ким, используя документы умершего брата, смог избежать задержания до середины июня 2024 года, когда его нашли и арестовали.
По данным следствия, убийство случилось в 2011 году. Иван Ким, находясь в кафе «Щербет» на Петровке с подругой, получил вызов на «стрелку» от другого корейца по имени Максим. Максим говорил, что с красавицей-подругой Ивана встречается он.
Иван отправился к месту встречи возле театра, как только проводил знакомую до дома. Там он выстрелил из травмата в Максима и друга, которого привел мужчина. Максим скончался через месяц в больнице, его знакомый выжил.
После преступления Ким бежал в Ставропольский край, где жил без документов и управлял семейным бизнесом под именем брата. После смерти родственника в 2023 году он подделал его паспорт и вернулся в Москву, где был задержан.
Суд рассматривает дело, по итогам которого обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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По данным следствия, убийство случилось в 2011 году. Иван Ким, находясь в кафе «Щербет» на Петровке с подругой, получил вызов на «стрелку» от другого корейца по имени Максим. Максим говорил, что с красавицей-подругой Ивана встречается он.
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Иван отправился к месту встречи возле театра, как только проводил знакомую до дома. Там он выстрелил из травмата в Максима и друга, которого привел мужчина. Максим скончался через месяц в больнице, его знакомый выжил.
После преступления Ким бежал в Ставропольский край, где жил без документов и управлял семейным бизнесом под именем брата. После смерти родственника в 2023 году он подделал его паспорт и вернулся в Москву, где был задержан.
Суд рассматривает дело, по итогам которого обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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Мария Моисеева