Стало известно, в каких рабочих профессиях больше всего платят в Новосибирске

03 августа 2026, 12:22

В Новосибирске больше всего получают автослесари, плиточники и монолитчики

Фото: istockphoto/Eakrin Rasadonyindee

Аналитики сервиса «Авито Работа» подвели итоги первого полугодия 2026 года и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в регионе. Лидерами по уровню доходов стали представители автомобильной и строительной отраслей.