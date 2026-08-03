Стало известно, в каких рабочих профессиях больше всего платят в Новосибирске
Аналитики сервиса «Авито Работа» подвели итоги первого полугодия 2026 года и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в регионе. Лидерами по уровню доходов стали представители автомобильной и строительной отраслей.
Возглавил рейтинг автослесарь — средняя заработная плата в этой категории достигла 152 667 рублей в месяц, пишет om1 Новосибирск. Второе место заняли плиточники с предложениями на уровне 150 000 рублей. Эти специалисты востребованы при облицовке фасадов и внутренних помещений керамикой, мозаикой и другими отделочными материалами.
Замкнул тройку лидеров монолитчик. Им работодатели в среднем предлагали 140 000 рублей. Как отметили эксперты, высокий спрос на таких сотрудников связан с активным возведением жилых и коммерческих объектов, требующих качественного выполнения бетонных работ. Вслед за ними расположились автомеханики (136 000 рублей), в чьи обязанности входит диагностика, техобслуживание и ремонт узлов автомобилей, а также автомаляры (128 281 рубль), завершившие пятерку самых доходных специальностей.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, рабочие профессии продолжают оставаться ключевыми драйверами роста зарплат на рынке труда. Заметнее всего за год увеличилось число вакансий для автожестянщиков (+144%), строителей (+127%) и автослесарей (+104%). Эксперты связывают эту тенденцию с устойчивым развитием промышленности, строительного сектора и других отраслей, где высок спрос на прикладные компетенции.
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