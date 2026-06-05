Названы самые востребованные профессии для выпускников вузов в России
Сервис SuperJob: инженер и врач стали самыми востребованными профессиями в РФ
На сегодняшний день наблюдаются серьезные изменения на российском рынке труда. Так, многие компании из-за кадрового голода берут на работу вчерашних студентов без опыта работы. Такие данные предоставили аналитики SuperJob.
Чаще всего работодатели готовы взять сотрудников без опыта работы в сфере медицины, пишет URA.RU. Из-за острого дефицита кадров клиники и аптечные сети вынуждены нанимать выпускников сразу после получения диплома. Больше всего вакансий открыто для терапевтов и провизоров. При этом в финансовой сфере активно привлекают в коммерческий сектор экономистов и финансистов без стажа.
«Сфера IT сохраняет высокие объемы найма, компании готовы доучивать молодых программистов под свои задачи внутри команд. В продажах выпускники гуманитарных и экономических вузов могут быстро стартовать в роли менеджеров по продажам», — говорится в исследовании.
Кроме того, в сфере логистики и транспорта из-за перестройки торговых цепочек компаниям остро необходимы менеджеры по транспортной и складской логистике.
Тем временем заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала Москве 24, что столичной экономике не хватает около 400–450 тысяч специалистов.
«Сейчас острый дефицит наблюдается в таких областях, как торговля, услуги, строительство и ЖКХ. Однако это не те отрасли, на которые есть смысл ориентироваться, поскольку в ближайшие годы экономика России подвергнется определенной трансформации. Это связано с цифровизацией и новыми технологиями», — подчеркнула Багреева.
Она призвала молодежь ориентироваться на инженерные науки и естественно-научные направления, а также на все, что связано с цифровизацией.