Названы самые востребованные профессии для выпускников вузов в России

05 июня 2026, 15:17

Сервис SuperJob: инженер и врач стали самыми востребованными профессиями в РФ

Фото: iStock/monkeybusinessimages

На сегодняшний день наблюдаются серьезные изменения на российском рынке труда. Так, многие компании из-за кадрового голода берут на работу вчерашних студентов без опыта работы. Такие данные предоставили аналитики SuperJob.





Чаще всего работодатели готовы взять сотрудников без опыта работы в сфере медицины, пишет URA.RU. Из-за острого дефицита кадров клиники и аптечные сети вынуждены нанимать выпускников сразу после получения диплома. Больше всего вакансий открыто для терапевтов и провизоров. При этом в финансовой сфере активно привлекают в коммерческий сектор экономистов и финансистов без стажа.





«Сфера IT сохраняет высокие объемы найма, компании готовы доучивать молодых программистов под свои задачи внутри команд. В продажах выпускники гуманитарных и экономических вузов могут быстро стартовать в роли менеджеров по продажам», — говорится в исследовании.

«Сейчас острый дефицит наблюдается в таких областях, как торговля, услуги, строительство и ЖКХ. Однако это не те отрасли, на которые есть смысл ориентироваться, поскольку в ближайшие годы экономика России подвергнется определенной трансформации. Это связано с цифровизацией и новыми технологиями», — подчеркнула Багреева.