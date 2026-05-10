Россиянам назвали профессии с самыми большими отпусками
Педагогам в России предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавтам — 45 дней. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
Эксперт отметила, что для космонавтов предусмотрены особые условия: после космического полета они получают дополнительные 30 дней отдыха. Учёные, воспитатели и музыкальные руководители, работающие с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимся в длительном лечении, имеют право на отпуск продолжительностью 56 дней.
Голубева пояснила, что военнослужащие, служащие по контракту, также могут рассчитывать на увеличенный отпуск. Если стаж службы менее 10 лет, отпуск составит 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже более 20 лет — 45 суток.
Работники, занятые на вредных или опасных производствах, имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска не менее семи дней. Сотрудники с ненормированным графиком должны получать минимум три дня дополнительного отпуска.
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, а для инвалидов предусмотрен отпуск не менее 30 календарных дней, добавила Голубева.
