Россиянам назвали профессии с самыми большими отпусками

10 мая 2026, 11:47

Голубева: Самый длинный ежегодный отпуск в РФ дают педагогам и космонавтам

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Педагогам в России предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавтам — 45 дней. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.