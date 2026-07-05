В Госдуме перечислили профессии с шансами на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе возможен не для всех профессий, а прежде всего для специалистов, чья эффективность не зависит от количества отработанных часов. Об этом в разговоре с изданием «Подъем» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов отметил, что некоторые специалисты уже сейчас трудятся четыре дня в неделю без ущерба для своего заработка. В качестве примеров он привел юристов, консультантов, менеджеров, журналистов, а также работников творческих сфер.
Депутат объяснил, что такой график возможен, если сотрудник успевает справиться с полным объемом задач за четыре дня вместо пяти. При этом от системы оплаты труда зависит, удастся ли сохранить уровень дохода. Если зарплата привязана к результатам, а не к количеству отработанных часов, то заработок может остаться прежним. Если же оплата зависит от количества рабочих часов, то дополнительные расходы, связанные с сокращением рабочего времени, придется покрывать работодателю.
По словам Нилова, важно не допустить снижения доходов граждан, но при этом бюджет не сможет компенсировать выпадающие рабочие часы ни в государственном, ни в муниципальном, ни в частном секторе.
Читайте также: