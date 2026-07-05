В Госдуме перечислили профессии с шансами на четырехдневную рабочую неделю

05 июля 2026, 16:09

Депутат Нилов допустил переход юристов и менеджеров на четырехдневку

Фото: iStock/littlehenrabi

Переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе возможен не для всех профессий, а прежде всего для специалистов, чья эффективность не зависит от количества отработанных часов. Об этом в разговоре с изданием «Подъем» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.