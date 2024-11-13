В России подорожало подсолнечное масло: причины и прогнозы

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С сентября цены на подсолнечное масло в магазинах России значительно выросли. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова объяснила агентству «Прайм», что рост связан с увеличением мировых цен на 11% и высоким спросом на растительные масла для биотоплива.
Проблемы с пальмовым маслом из-за климатических условий и старения пальм также способствовали дефициту, что сказалось на стоимости других масел.
Более 60% произведенного в России подсолнечного масла уходит на экспорт, из-за чего его объемы в продаже сокращаются, что поднимает цены. Проданова отметила, что рынок масел взаимозаменяемый: дефицит одного вида влияет на другие.
Для стабилизации цен планируется повышение экспортной пошлины с ноября, что может переключить производителей на внутренний рынок, тем более что урожай подсолнечника в этом году был невысоким.
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Более 60% произведенного в России подсолнечного масла уходит на экспорт, из-за чего его объемы в продаже сокращаются, что поднимает цены. Проданова отметила, что рынок масел взаимозаменяемый: дефицит одного вида влияет на другие.
Для стабилизации цен планируется повышение экспортной пошлины с ноября, что может переключить производителей на внутренний рынок, тем более что урожай подсолнечника в этом году был невысоким.
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Мария Моисеева