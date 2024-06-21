Стало известно, в каком районе Москвы продаются самые доступные квартиры

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Самые доступные квартиры в новостройке продаются в Новой Москве и Московской области. 40% и 61% от общей массы квартир стоят от 5 млн до 10 млн руб. Такие данные привёл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
В «старой» Москве в основном продаются квартиры и апартаменты от 10 миллионов рублей.
Таким образом, по данным «Метриум», стоимость квадратного метра на столичном рынке в апреле-июне текущего года составила 465,6 тыс. руб, тем самым увеличившись на 70% за последние пять лет.
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«За прошедший год число доступных вариантов сократилось во всех сегментах и локациях столицы. Это связано с удорожанием строительных материалов и работ, а также с активным спросом на самые дешевые малогабаритные квартиры и апартаменты», — рассказал Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».
Таким образом, по данным «Метриум», стоимость квадратного метра на столичном рынке в апреле-июне текущего года составила 465,6 тыс. руб, тем самым увеличившись на 70% за последние пять лет.
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Элина Позднякова