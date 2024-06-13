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Выросла цена квартир в российских новостройках

13 июня 2024, 20:44
Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% в мае этого года в сравнении с прошлым месяцем.
Самый большой рост стоимости первичного жилья отмечен в Омске, в то время как максимальное снижение цены на такое жильё зафиксировано в Челябинске.

«В ближайшее время ценовая динамика на рынке недвижимости останется не слишком активной. Несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля, рынок новостроек не столкнётся с кардинальными изменениями. Мы ожидаем постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров.



Ранее сообщалось, что значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20% больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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В Думу внесли законопроект об извещении россиян об оформленных на них номерах
В ГД внесли проект закона об извещении россиян об оформленных на них номерах
13 июня 2024, 20:01

Фото: iStock/Anton Gaev

В Думу внесли законопроект об извещении россиян об оформленных на них телефонных номерах.
Об этом заявил один из авторов проекта депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Теперь россияне будут знать обо всех зарегистрированных на них телефонных номерах. Данные предполагается размещать на портале «Госуслуг». Также гражданин сможет приостановить исполнение договора, если он к нему не относится.

С иностранцами предлагается заключать договоры только при их личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации.

Пискарев уверен, закон обезопасит россиян от мошеннических схем с использованием телефонных номеров.

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#госдума
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78 версий жуткой смерти: что на самом деле случилось с туристами на перевале Дятлова
13 июня 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В ночь на 2 февраля 1959 года в приполярном Урале, на перевале между горами Холат-Сахль и Высота 908 погибли девять походников из группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов. По сей день доподлинно так и не известно, что же стало причиной жуткой смерти туристов.
Всего существует 78 версий произошедшей трагедии. Что же на самом деле произошло с участниками туристической группы на месте, которое впоследствии назвали перевалом Дятлова, рассказывает редакция «Радио 1».

Подготовка к походу


На горе Холат-Сахль зимой дуют резкие пронизывающие ветры, которые способны опрокидывать людей, а температура за считаные минуты может опуститься на 10-20 градусов. Зимой туда никто не ходил. Однако группа под руководством Дятлова приняла решение отправиться в поход в январе. А в середине декабря 1958 года 21-летний Игорь Дятлов, студент пятого курса радиотехнического факультета УПИ, подготовил план похода и представил его на утверждение в маршрутную комиссию Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту. После трёх замечаний проект был направлен на доработку.

Окончательно план зимнего лыжного похода высшей категории сложности протяженностью 350 километров комиссия утвердила 8 января 1959 года.

26 января группа уже была в селе Вижай — на отправной точке похода, куда и должна была вернуться 12 февраля.

Поиски пропавшей группы


12 февраля группа на отправной точке маршрута не появилась. Однако беспокоиться начали только 16 февраля. Тогда родственникам туристов удалось дозвониться до Вижая, где им сообщили, что группа не вернулась. Тревогу в горкоме спорта забили только в пятницу, 20 февраля. 23 февраля на поиски пропавших отправили поисковую группу. Искали пропавших профессиональные альпинисты, туристы, военные и милиция.

Поисковая группа студента УПИ Бориса Слобцова отправилась к перевалу на Оторен, именно там находилась одна из точек маршрута группы Дятлова. Именно они 25 февраля нашли палатку Дятлова. Вокруг не было никого.


Обезображенные тела участников группы Дятлова


Именно от этой палатки и начались поиски людей. 27 февраля удалось обнаружить первые тела участников пропавшей группы: 23-летнего Георгия Кривонищенко и 20-летнего Юрия Дорошенко. Оба были раздеты до белья. У одного из студентов обнаружили ожоги второй и третьей степени, а под другим телом лежали остатки сучьев. Следствие предположило, что туристы разожгли костер, чтобы согреться. Температура той ночью была около 30 градусов ниже нуля. Считалось, что молодые люди сняли с себя одежду во время сильного переохлаждения. При критическом снижении температуры тела организм пытается в последний раз согреть себя. Человек в этот момент ощущает сильнейший прилив тепла, отчего ему даже может стать жарко. Тогда замерзший начинает избавляться от одежды, после чего ищет укрытие от ветра. При этом на ногах у Георгия обнаружили ожоги второй и третьей степени — предполагалось, что он вошел в костер в попытках согреться.

Через несколько минут в 300 метрах нашли и труп самого Дятлова. Он был без обуви. Недалеко под толстым слоем снега лежал труп Зины Колмогоровой. Также нашли тело еще одного участника группы, Рустема Слободина. Они были в теплой одежде, однако на ногах не было обуви. Судмедэксперты установили, что Слободин умер от черепно-мозговой травмы, однако следов ударов на голове у него не нашли.

Тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова удалось обнаружить лишь в мае, после того как сошёл снег. У девушки отсутствовал язык, верхняя губа, глаза, а ребра были сломаны. А у Николая Тибо-Бриньоля на голове была большая вмятина. Подобные ранения навели следствие на мысль о нападении человека или дикого животного. Другие же погибли из-за экстремально низких температур.

Гибель всех участников группы произошла в ночь с 1 на 2 февраля.

Самая вероятная версия трагедии


Всего существует 78 версий того, что именно стало причиной смерти участников группы Дятлова. При этом основной и самой вероятной является сход лавины. Предполагается, что опытный походник Александр Золотарев услышал звук скатывавшихся снежков — предвестник лавины, обулся и вышел из палатки вместе с дежурным Тибо-Бриньолем. Он сразу понял, что сейчас пойдет лавина, и дал команду группе резать стенку палатки и спасаться.

Палатку разрезали изнутри из положения сидя и попытались спешно выйти наружу. Поэтому туристы не успели обуться. После этого они могли потерять ориентацию и при крайне низкой видимости не смогли найти палатку после схода лавины. Не увидев палатку, походники спустились к кедру, развели там костер, который прогорел 1,5 часа, и два человека, которые пытались согреться возле него, замерзли.

Оставшаяся группа разделилась. Дятлов с несколькими людьми попытался по следам выйти к палатке. Они погибли при температуре порядка 45 градусов ниже нуля. Другую часть группы, которых обнаружили в мае, предположительно, снесло с самодельного сооружения и засыпало трехметровым слоем снега.

Участников похода могли отравить


У рта Зинаиды Колмогоровой и Юрия Дорошенко обнаружили пену со следами крови. Некоторые до сих пор считают, что молодых людей отравили. Однако сейчас установить наверняка, что же тогда случилось, и вновь изучить тела погибших уже невозможно. Также непонятно, зачем и кто мог это сделать.

Шаровая молния


Предполагается, что туристов могла напугать шаровая молния. Однако эта версия также страдает отсутствием прямых доказательств. Статистика возникновения подобного природного явления в зимнее время в Северных широтах нет.

Испытание секретного оружия


Некоторые считали, что туристы попали под удар некоего секретного оружия. Оно могло спровоцировать бегство людей и способствовать их гибели. Предполагалось, что могли возникнуть пары компонентов ракетного топлива, натриевое облако из специально снаряжённой ракеты, взрывная волна. Именно из-за этого некоторые туристы могли получить травмы, а на одежде одной из девушек обнаружили избыточную радиоактивность.

Нападение снежного человека


Версия о появлении возле палатки «снежного человека» может объяснить паническое бегство туристов, а также характер телесных повреждений некоторых из них. Член совета российского объединения криптозоологов Михаил Трахтенгерц считает, что травмы у участников группы Дятлова похожи на то, «как будто кто-то их уж очень крепко обнял». Он предположил, что следы, которые оставил «снежный человек», к моменту поиска могли стать нечёткими и их могли принять за наддувы или выступающие камни, присыпанные снегом.

Воздействие инфразвука


Туристы могли услышать некий инфразвук, который возникает при полёте воздушного объекта низко над землёй, при действии ветра или обтекании им твёрдых предметов, за счет возникновения аэроупругих колебаний. Люди могли испытать приступ неконтролируемого страха. Этим также можно объяснить бегство из палатки. Некоторые экспедиции, посещавшие этот район, рассказывали о необычном состоянии, которое может быть свойственно воздействию инфразвука.

Тайна, покрытая мраком


Изучив характеристики участников похода, психолог, занимавшийся делом, посчитал, что каждый участников группы был достаточно подготовлен к возможным стрессовым ситуациям во время восхождения, однако шансы выжить из-за схода лавины на перевале Дятлова были нулевые, несмотря на все их попытки спастись. Специалисты по сей день пытаются разгадать, что именно привело к смерти девяти туристов на перевале Дятлова.

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В Подмосковье проверили новую антитеррористическую систему «Пересвет»
13 июня 2024, 19:54

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В городском округе Домодедово прошло тестирование новой системы безопасности «Пересвет». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«На базе Домодедовской школы №8 состоялись совместные антитеррористический учения работников и учеников школ, сотрудников охраны и правоохранительных органов с использованием «Пересвета». Это новая информационная система, которая позволяет мгновенно оповестить всех работников школы и сотрудников Росгвардии о чрезвычайной ситуации на объекте», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Как пояснили в ГУРБ, система имеет ряд преимуществ. Сигнал об опасности уходит даже при отсутствии соединения с интернетом, система легко определяет местонахождение человека в многоэтажном здании. Кроме того, не требуется установка дополнительного оборудования. А отправка информации о происшествии незаметна для злоумышленника.

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

По итогам учений было рекомендовано подключить к «Пересвету» и другие экстренные службы, участвующие в ликвидации последствий терактов.

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

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#московская область
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ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства
ФСПП сообщила об изъятии ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры» Хотина
13 июня 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину перешли во владение государства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФСПП.
По словам адвоката задержанного Павла Хлюстова, в настоящее время отсутствует вступившее в силу решение суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью Хотина.

Хлюстов счел фейковыми данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.

Напомним, 4 марта текущего года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате. Банк России отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

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#банк россии
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Суд Петербурга заочно рассмотрит дело против Шляфмана по убийству Талькова
13 июня 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Обвинение по уголовному делу в отношении концертного директора певца и композитора Игоря Талькова Валерия Шляфмана утвердила прокуратура Северной столицы. Шляфмана обвиняют в убийстве Талькова в далеком 1991 году. По сообщению Генпрокуратуры РФ, дело будет рассматриваться Петроградским районным судом в заочном формате, то есть без обвиняемого.
«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», – сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что в октябре 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере Шляфман, испытывая неприязнь к директору исполнительницы Азизы Игорю Малахову из-за очередности выступления знаменитостей, хотел застрелить его. Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. Известно, что Шляфман живет в Израиле.

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Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
13 июня 2024, 18:53

Фото: Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» , который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы».

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Ведущий фестиваля, поэт Дмитрий Ленский поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от мероприятия.

«Пушкин гулял по этим аллеям, здесь очень красивая усадьба, которая пережила несколько войн, но осталась в своем первозданном виде. Здесь выступали заслуженные артисты, молодые поэты, блогеры. Выступали с целыми литературными программами. Это был праздник, мне бы хотелось, чтобы такие мероприятия множились. Это только положительные эмоции, которые целиком оправданы», — сказал ведущий фестиваля.

Дмитрий Ленский рассказал, что среди гостей фестиваля были и наряженные в костюмы Натальи Гончаровой участницы «Московского долголетия», которые с горящими глазами следили за всем, что происходило на сцене.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

«Самое приятное, что люди приходили и знали, зачем они пришли. Они приходили с горящими глазами, они ловили каждое слово, потому что это для них было ценно. В такие моменты понимаешь, что у нас так много общего, при всей нашей разности, у нас есть то, что мы любим — наше слово, которое в каждом своем значении заключает нашу душу», — поделился поэт.

Также на сцене выступали участники различных литературных проектов. Например, поэты из «Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко» читали замечательные стихи о лете и об А.С. Пушкине.

Фото: Радио 1

«Мы здесь впервые. Атмосфера невероятная, место потрясающее. Очень здорово, что праздник приурочен к юбилею А.С.Пушкина. Спасибо зрителям за глаза и аплодисменты, а организаторам за приглашение», — сказала корреспонденту «Радио 1» поэт, заместитель проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко» Алина Савенко.

Своими эмоциями также поделился с корреспондентом «Радио 1» выступающий поэт Савва Роскин.

«Зал был теплый и реагировал очень добродушно. Погода тоже нам сопутствовала. Все было ярко и хорошо», — отметил поэт.

Гости фестиваля гуляли по аллеям усадьбы с большими улыбками и с удовольствием не только смотрели программу, но и участвовали в различных мастер-классах.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

«Все замечательно! Очень рада, что смогла попасть. Полюбовалась местной красотой, талантливыми ребятами — все очень впечатлило. Были и различные мастер-классы по изготовлению, например, оловянных солдатиков. Очень интересно. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше», — поделилась своими эмоциями гостья фестиваля Елена.

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В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»

Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
#подмосковье
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#искусство
#пушкин
#поэзия
#стихи
#эмоции
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В селе Левково реконструируют водозаборный узел на 2 тыс. абонентов
13 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла №42 в селе Левково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ВЗУ №42 с установкой станции водоподготовки в селе Левково. Работы будут проведены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их профинансируют за счёт средств бюджета городского округа», – говорится в сообщении.
ВЗУ рассчитан на 2 тыс. абонентов. Завершить работы планируют в будущем году.

Как отметили в пресс-службе, в 2024 году по госпрограмме в округе Пушкинский реконструируют семь водозаборных узлов: в городе Пушкино, микрорайонах Клязьма и Кудринка, селе Левково, посёлке Тарасовка, а также два ВЗУ – в посёлке Правда.

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#московская область
#пушкино
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В Шатуре представили концепцию благоустройства общественных пространств
13 июня 2024, 18:32

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

В городском округе Шатура планируется расширить парковую зону и создать новые спортивные зоны. О концепции развития общественных пространств округа до 2028 года рассказали на встрече «Большая Шатура — пульс регионов» заместитель главы округа Александр Титов и архитектор Константин Елихов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В частности, будет увеличена территория парка имени Гагарина.

«В результате расширения общая площадь парка составит 81 гектар и будет разделена на несколько удобных зон. К работам приступят уже в 2025 году, в этом году здесь запланировано создание скейт-площадки», — рассказал Александр Титов.
Новые проекты благоустройства предусматривают также, что благоустроенные набережные будут связаны с основными улицами Шатуры. Например, бульвар Мира станет связующим звеном между ключевыми городскими улицами и парком культуры и отдыха, откуда можно будет дойти до городского пляжа и 5-го микрорайона.

Отмечается, что центр города Шатура ожидает комплексное развитие. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи. Благоустроен будет проспект Ильича, вокруг строящегося Никольского собора создадут площадь, а в привокзальных сосновых борах обустроят скверы. Благоустройство затронет также площадь Ленина — там проведут озеленение и сделают пространство удобным для массовых мероприятий.

Концепция благоустройства Рошаля предполагает преобразование центра города в большой парк и туристический кластер. Кроме того, центры планируется реконструировать в посёлках Осаново-Дубовое, Черусти, Мишероснкий, Шатурторф, селе Кривандино и ряде других населённых пунктах округа.

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#шатура
#благоустройство
#рошаль
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Владимир Путин: российские учёные открыты для сотрудничества с другими странами
13 июня 2024, 18:12

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Результаты работы российских учёных должны быть использованы и в других странах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ведущим российскими и зарубежными учёными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований. Встреча прошла в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.
«Мы открыты для сотрудничества, для использования достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты вашей работы были использованы не только в России, но и в других странах», – сказал президент.
По его словам, в стране всегда было приоритетом развитие российских науки и экономики как части мировой науки.
«Мне приятно отметить, что эта работа идёт по плану. Мы её корректируем в соответствии с вашими рекомендациями. Надеюсь, эта работа и вам приносит удовлетворение», – обратился глава государства к учёным-получателям мегагрантов.
Он подчеркнул, что проект NICA связан с познанием происхождения и развития Вселенной. По словам Путина, это не прикладная сфера исследования, но она уже сегодня приносит конкретные результаты для экономики и науки России.

Ранее сообщалось, что президент дал в ОИЯИ старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.

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