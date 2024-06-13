Выросла цена квартир в российских новостройках

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Средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% в мае этого года в сравнении с прошлым месяцем.
Самый большой рост стоимости первичного жилья отмечен в Омске, в то время как максимальное снижение цены на такое жильё зафиксировано в Челябинске.
Ранее сообщалось, что значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20% больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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«В ближайшее время ценовая динамика на рынке недвижимости останется не слишком активной. Несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля, рынок новостроек не столкнётся с кардинальными изменениями. Мы ожидаем постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров.
Ранее сообщалось, что значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20% больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Мелисса Тимофеева