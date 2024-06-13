Продажи квартир в новостройках Подмосковья выросли на 20%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20 процентов больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
«Согласно данным Росреестра, в Подмосковье с начала 2024 года зарегистрировано 25 тысяч сделок по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ)», — уточнили в министерстве.Отмечается, что в июне этого года ожидается ещё больший рост продаж на подмосковном первичном рынке жилья. По прогнозам, будет заключено на 30% больше сделок, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что за май 2024 года в Подмосковье поставили на кадастровый учёт девять жилых новостроек на 2289 квартир.
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Лев Каштанов