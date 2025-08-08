Достижения.рф

Стало известно, в каком случае может вырасти цена на нефть во всем мире

Белогорьев: общемировой ценник на нефть вырастет при отказе Индии от нефти РФ
Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Если Индия откажется от российской нефти, другие поставщики, скорее всего, не станут предлагать ей дополнительные скидки и, напротив, могут поднять цены, что приведёт к росту мировых котировок — так считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, передаёт РИА Новости.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия готова сократить закупки российской нефти и заключать сделки с другими странами, в том числе с США, при сопоставимых ценах. Белогорьев отметил, что полностью исключить поставки из России по политическим мотивам — маловероятно, но в гипотетическом сценарии другие экспортеры получили бы стимул не снижать, а повышать цены для индийского рынка, воспользовавшись сокращением предложения со стороны России.

По его словам, это скажется не только на российских, но и на эталонных и других сортах нефти, то есть для Индии потеря российских поставок обернётся ростом цен.

Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии, связанный с закупками ею российской нефти; тариф начнёт действовать для товаров, поступающих через 21 день после подписания. По данным властей США, аналогичная 25%-ная пошлина может быть применена и к товарам других стран, импортирующих российскую нефть.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0