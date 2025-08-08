Стало известно, в каком случае может вырасти цена на нефть во всем мире

08 августа 2025, 20:56

Белогорьев: общемировой ценник на нефть вырастет при отказе Индии от нефти РФ

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Если Индия откажется от российской нефти, другие поставщики, скорее всего, не станут предлагать ей дополнительные скидки и, напротив, могут поднять цены, что приведёт к росту мировых котировок — так считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, передаёт РИА Новости.