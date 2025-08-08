Стало известно, в каком случае может вырасти цена на нефть во всем мире
Если Индия откажется от российской нефти, другие поставщики, скорее всего, не станут предлагать ей дополнительные скидки и, напротив, могут поднять цены, что приведёт к росту мировых котировок — так считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, передаёт РИА Новости.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия готова сократить закупки российской нефти и заключать сделки с другими странами, в том числе с США, при сопоставимых ценах. Белогорьев отметил, что полностью исключить поставки из России по политическим мотивам — маловероятно, но в гипотетическом сценарии другие экспортеры получили бы стимул не снижать, а повышать цены для индийского рынка, воспользовавшись сокращением предложения со стороны России.
По его словам, это скажется не только на российских, но и на эталонных и других сортах нефти, то есть для Индии потеря российских поставок обернётся ростом цен.
Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии, связанный с закупками ею российской нефти; тариф начнёт действовать для товаров, поступающих через 21 день после подписания. По данным властей США, аналогичная 25%-ная пошлина может быть применена и к товарам других стран, импортирующих российскую нефть.
Читайте также: