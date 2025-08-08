Индия отказывается от покупки вооружения у США из-за пошлин
Индия приостановила запланированные закупки американского вооружения, включая боевые машины Stryker и противотанковые ракеты Javelin, после того как президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные торговые пошлины на индийский импорт. Об этом сообщает агентство Reuters.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также сотрудничество Индии с Россией в оборонной сфере.
По информации агентства, министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был на следующей неделе посетить Вашингтон, где планировалось объявить о новых контрактах на закупку вооружения. Однако поездка была отменена.
Закупка американских систем вооружения должна была усилить боеспособность индийских сухопутных войск, однако текущие политические и экономические разногласия между странами привели к временному замораживанию договорённостей.
Официальные представители обеих сторон пока не комментируют ситуацию.
Читайте также: