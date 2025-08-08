Индия отказывается от покупки вооружения у США из-за пошлин

08 августа 2025, 14:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия приостановила запланированные закупки американского вооружения, включая боевые машины Stryker и противотанковые ракеты Javelin, после того как президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные торговые пошлины на индийский импорт. Об этом сообщает агентство Reuters.