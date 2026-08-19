Стало известно, за сколько окупятся кладовые при сдаче в аренду
РБК Недвижимость: кладовая в Москве окупится за 12,5 года при сдаче в аренду
В Москве кладовые, купленные для сдачи в аренду, окупятся в два раза быстрее приобретенного для этих же целей жилья, примерно за 12,5 года, а в Подмосковье — менее чем за 5,5 года.
По данным РБК Недвижимость, срок окупаемости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составляет порядка 25 лет. Кладовая же окупится за 12,5 года.
«Причина — в существенной разнице между ценами аренды и продажи внутри этих типов недвижимости. В случае квартир это отличие превышает 295 раз — 17,9 млн руб. за покупку квартиры против 60,9 тыс. руб. в месяц при ее аренде. В случае кладовых отличие менее 150 раз», — отмечается в материале издания.
А стоимость кладовой на вторичном рынке составляет порядка 299 тысяч за один квадратный метр, а сдать в аренду ее можно за две тысячи рублей за «квадрат».
При этом в Подмосковье покупка кладовой в новостройке при сдаче в аренду окупится всего за 5 лет 4 месяца, а на вторичном рынке — за 8 лет 7 месяцев. Объясняется это тем, что в новостройках Московской области кладовые стоят дешевле, чем на «вторичке», а сдаются дороже.