Стало известно, за сколько окупятся кладовые при сдаче в аренду

19 августа 2026, 13:57

РБК Недвижимость: кладовая в Москве окупится за 12,5 года при сдаче в аренду

Фото: iStock/Gri-spb

В Москве кладовые, купленные для сдачи в аренду, окупятся в два раза быстрее приобретенного для этих же целей жилья, примерно за 12,5 года, а в Подмосковье — менее чем за 5,5 года.





По данным РБК Недвижимость, срок окупаемости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составляет порядка 25 лет. Кладовая же окупится за 12,5 года.





«Причина — в существенной разнице между ценами аренды и продажи внутри этих типов недвижимости. В случае квартир это отличие превышает 295 раз — 17,9 млн руб. за покупку квартиры против 60,9 тыс. руб. в месяц при ее аренде. В случае кладовых отличие менее 150 раз», — отмечается в материале издания.