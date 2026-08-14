Компенсацию за аренду жилья получают более 600 подмосковных соцработников
Свыше 600 подмосковных сотрудников социальной сферы получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Выплата за аренду стала самой популярной мерой поддержки соцработников в регионе.
«Забота о тех, кто ежедневно помогает находящимся в трудной ситуации людям, — это важно. У нас есть несколько программ их поддержки, самой востребованной из которых стала компенсация арендных платежей. Эти выплаты получают 612 человек», — рассказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.Выплата положена сотрудникам, у которых нет своего жилья в Подмосковье. Сумма зависит от округа и составляет от 20 до 30 тысяч рублей. А если соцработниками являются оба супруга, выплата на семью увеличивается до 30-45 тысяч рублей.