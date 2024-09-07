Старовойт назвал растраты на восстановление дорог в Курской области

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На восстановление дорог в Курской области будет выделено не менее 3 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Роман Старовойт.
По его словам, этому региону, как и Белгородской области, уделяется особое внимание.
Старовойт также рассказал о восстановлении дорог в новых регионах. Министр обвинил украинские власти в том, что они «совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты».
Ранее Старовойт признал ухудшение состояния дорог в Российской Федерации и пообещал их отремонтировать. Глава министерства заявил, что новый национальный транспортный проект будет направлен на ремонт старой инфраструктуры, а не на строительство новой.
Читайте также:
На Беломорканале в Карелии восстановили строительную перемычку после размыва
Министр транспорта РФ обратил внимание на деградацию федеральной сети дорог
Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области
«Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления», – подчеркнул чиновник.
Старовойт также рассказал о восстановлении дорог в новых регионах. Министр обвинил украинские власти в том, что они «совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты».
Ранее Старовойт признал ухудшение состояния дорог в Российской Федерации и пообещал их отремонтировать. Глава министерства заявил, что новый национальный транспортный проект будет направлен на ремонт старой инфраструктуры, а не на строительство новой.
Читайте также:
На Беломорканале в Карелии восстановили строительную перемычку после размыва
Министр транспорта РФ обратил внимание на деградацию федеральной сети дорог
Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области
Александр Климов