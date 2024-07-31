Министр транспорта РФ обратил внимание на деградацию федеральной сети дорог

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Федеральные дороги в России находятся в стадии деградации, их необходимо приводить в порядок, а не начинать строительство новых. Так считает министр транспорта РФ Роман Старовойт, об этом он заявил в рамках заседания комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.
«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром», — заявил Старовойт.
Он также отметил, что с 2020 года наблюдается постепенное снижение качества российских дорог. По словам Старовойта, дороги необходимо привести в нормальное состояние. В первую очередь необходимо перестать начинать открывать новые стройки, а закончить начатые, уверен министр. При этом нужно своевременно ремонтировать имеющиеся дороги и заниматься их содержанием.
Напомним, Романа Старовойта, экс-губернатора Курской области, назначили министром транспорта РФ в мае 2024 года.
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