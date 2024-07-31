Министр транспорта РФ обратил внимание на деградацию федеральной сети дорог

Федеральные дороги в России находятся в стадии деградации, их необходимо приводить в порядок, а не начинать строительство новых. Так считает министр транспорта РФ Роман Старовойт, об этом он заявил в рамках заседания комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.