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Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области

Первый замгубернатора Смирнов стал исполняющим обязанности главы Курской области
12 мая 2024, 19:52
Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора региона, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
До получения иных указаний он будет исполнять обязанности губернатора. Смирнов ранее занимал должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Курской области.

Текущий губернатор Роман Старовойт находится в Москве, где принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы, связанного с его выдвижением на должность министра транспорта. Назначение Старовойта было единогласно поддержано комитетом.



Предложение о назначении Романа Старовойта на пост министра транспорта было выдвинуто премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее эту должность занимал Виталий Савельев, которому предложили стать вице-премьером и заняться вопросами развития транспорта и логистики в новом правительстве.

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#опасность
Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву
12 мая 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты делают всё возможное для того, чтобы ускорить военные поставки Украине. В том числе это касается вооружений для создания угрозы Крыму.
Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что то же самое делают и европейские страны. Он признал, что пауза в несколько месяцев при одобрении запроса на выделение Украине очередного транша военной и финансовой помощи имела свои последствия. Тем не менее, Блинкен выразил уверенность, что Киев сумеет «удержать фронт на востоке».

Кроме того, по словам госсекретаря, даже в нынешний «сложный момент» Украине под силу развивать успехи в Чёрном море, в том числе создавая угрозы Крыму. Американцы же предоставляют для этого системы вооружений, заключил Блинкен.

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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства
Вице-спикер ГД: все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
12 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

12 мая вице-спикер Государственной думы Александр Жуков объявил, что кандидатуры на замещение должностей в правительстве были рассмотрены в 18 профильных комитетах, пишет РИА Новости.
«Сегодня 18 комитетов рассмотрели кандидатуры на посты заместителей председателя правительства и министров. Все заседания завершены, и, по моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сообщил он.
В частности, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры высказал поддержку кандидатурам Виталия Савельева на должность вице-премьера и Романа Старовойта на пост главы Министерства транспорта.

Член этого комитета Олег Гарин отметил, что Савельев уже имел опыт работы в Минтрансе и возглавлял «Аэрофлот», что, по его мнению, обеспечивает знание отрасли и необходимый опыт. Старовойт, в свою очередь, руководил Курской областью и в период с 2012 по 2018 год возглавлял Росавтодор.

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#аэрофлот
#мишустин
#путин
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Шольц пообещал не высылать из Германии работающих украинцев
12 мая 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания», передаёт редакционное объединение RND. Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.

Кроме того, Шольц выразил надежду, что запланированная на 15-16 июня в Швейцарии мирная конференция по Украине предоставит возможность урегулирования конфликта и станет определённым «шагом вперёд». Политик призвал всех участников саммита использовать все дипломатические возможности для мирного разрешения противостояния на Украине.

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#германия
#украина
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США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая
Aydnlk: США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая
12 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/9parusnikov

Американские политические круги стремятся присвоить Турции роль противовеса России и Китаю, пишет газета Aydınlık.
Это является причиной заявлений Вашингтона о «новом этапе» в отношениях с Анкарой. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, выступая в Анкаре, отметил, что Турция и США находятся «на пороге нового этапа» в своих отношениях, который начинается с возвращения к «основам», включая «коллективную оборону».

Фикрет Акфырат, колумнист издания, поднимает вопрос о том, есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля, а также общие интересы в отношении санкций против России, ведь Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Турции.

Кроме того, он задается вопросом, в чем сходство в политике Вашингтона и Анкары по отношению к России, которая является главным союзником Турции в борьбе с атлантическими угрозами. Он также отмечает, что в политических кругах Вашингтона обсуждается, что Турция должна заполнить вакуум, образовавшийся после отхода США из Ирака и Сирии.

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#сша
#россия
#турция
#нато
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Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Посол Канады: отношения Оттавы и Москвы находятся в крайне плохом состоянии
12 мая 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посол Канады в России Сара Тейлор считает, что отношения между Оттавой и Москвой находятся в самом низком состоянии за всю их историю.
В интервью CBC она подчеркнула, что в настоящее время эти отношения крайне напряжены и, вероятно, являются самыми неприятными за всё время существования.

Тейлор также отметила, что Канада принимает политику «ограниченного взаимодействия» с Россией, в результате чего она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина.

По мнению посла, санкции, наложенные на Россию, в конечном итоге окажут значительное воздействие на российскую экономику.

В свою очередь, в феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов, в интервью РИА Новости, заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ограничения имеют скорее символический, чем практический характер и не наносят ущерба российской экономике.

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#канада
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В ГД РФ рассказали, сколько времени надо депутатам на утверждение вице-премьеров
Володин: ГД надо более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров РФ
12 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что на обсуждение кандидатур на посты заместителей премьер-министра страны в нижней палате потребуется более шести часов.
В интервью агентству ТАСС он отметил, что на пленарном заседании, запланированном на 13 мая, каждый из претендентов на должность вице-премьера должен выступить перед депутатами. Помимо этого, планируется проведение вопросно-ответной сессии и выступления перед представителями парламентских комитетов.

Он также добавил, что все претенденты на пост вице-премьера являются квалифицированными и опытными специалистами.

Вечером 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил в нижнюю палату состав нового правительства страны. В числе предложенных кандидатур он выдвинул Дениса Мантурова на должность своего первого заместителя. В предыдущем составе правительства Мантуров одновременно занимал пост вице-премьера и возглавлял Министерство промышленности и торговли.

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Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву
12 мая 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра спорта РФ, прибыл в Москву. Врио губернатора региона с сегодняшнего дня до последующих распоряжений назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.
О своём приезде в столицу Дегтярёв написал в телеграм-канале. Мишустин, комментируя своё предложение, отмечал, что, кроме опыта работы в должности руководителя региона, тот дважды избирался в качестве депутата в Государственную думу, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Такой опыт будет полезен ему на посту министра спорта, отметил глава правительства.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, бывший министр спорта Олег Матыцин перейдёт на другую работу.

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#премьер-министр
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#хабаровский край
#губернатор
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Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»
Певицу Голан, представившую Израиль на «Евровидение», внесли в базу «Миротворец»
12 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец», об этом сообщает УНИАН.
Как пишет агентство, в базе появилась карточка с фотографией и датой рождения израильской певицы.

На сайте «Миротворец» утверждают, что Голан «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».

Далее уточняется, что в 2016 году Голан приняла участие в «Новой волне» в Крыму.

Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальмё. Представители России в конкурсе участие не принимали.

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#евровидение
#израиль
#украина
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СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярёва на пост главы Минспорта
12 мая 2024, 09:51

Фото: Официальный сайт Кремля

Политическая партия «Справедливая Россия - За правду» воздержится от голосования за кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на пост министра спорта, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.
«Кроме того, мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у М. Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», — цитирует лидера партии пресс-служба Миронова.

Напомним, 11 мая председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин представил на рассмотрение в Государственную думу новый состав Кабмина РФ. Правительство сложило свои полномочия после инаугурации российского лидера Владимира Путина 7 мая.

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#правительство
#минспорта
#госдума
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