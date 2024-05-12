Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области

Фото: администрация Курской области
Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора региона, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
До получения иных указаний он будет исполнять обязанности губернатора. Смирнов ранее занимал должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Курской области.
Текущий губернатор Роман Старовойт находится в Москве, где принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы, связанного с его выдвижением на должность министра транспорта. Назначение Старовойта было единогласно поддержано комитетом.
Предложение о назначении Романа Старовойта на пост министра транспорта было выдвинуто премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее эту должность занимал Виталий Савельев, которому предложили стать вице-премьером и заняться вопросами развития транспорта и логистики в новом правительстве.
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Текущий губернатор Роман Старовойт находится в Москве, где принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы, связанного с его выдвижением на должность министра транспорта. Назначение Старовойта было единогласно поддержано комитетом.
Предложение о назначении Романа Старовойта на пост министра транспорта было выдвинуто премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее эту должность занимал Виталий Савельев, которому предложили стать вице-премьером и заняться вопросами развития транспорта и логистики в новом правительстве.
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Артем Кузьмин