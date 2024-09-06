На Беломорканале в Карелии восстановили строительную перемычку после размыва

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что строительную перемычку после размыва на Беломорканале в Карелии восстановили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня в 15:00 будет возобновлено судоходство между шлюзами 10 и 11 с ограничением по осадке 2,5 м. Сообщается, что движение было остановлено 29 июля. Министр отметил, что наполнение бьефа продолжается и добавил, что без ограничений восстановление судоходства планируется на 10 сентября.
Канал в основном служит для транспортировки транзитных грузов в города Кольского полуострова, а также к Белому и Баренцеву морям. Кроме того, по каналу проходят туристические маршруты на Соловецкие острова и в Архангельск.
Ранее сообщалось, что стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Канал в основном служит для транспортировки транзитных грузов в города Кольского полуострова, а также к Белому и Баренцеву морям. Кроме того, по каналу проходят туристические маршруты на Соловецкие острова и в Архангельск.
Ранее сообщалось, что стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова