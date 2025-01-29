Стартовал приём заявок на включение в реестр «100% Подмосковье»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области начали принимать заявки от предпринимателей на включение в реестр «100% Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Цель проекта – поддержка местных брендов производителей товаров и объектов интеллектуальной собственности.
По данным ведомства, к программе присоединились уже порядка 900 региональных брендов.
В новом году изменились условия вступления в реестр. Найти обновлённые требования и подать заявку можно на подмосковном Инвестиционном портале.
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«Став участником региональной программы, предприниматели смогут бесплатно представлять свой бренд на выставочно-ярмарочных мероприятиях «100% Подмосковье»; получать дополнительные баллы при участии в конкурсе на предоставление субсидий; участвовать в образовательных программах; заручиться информационной поддержкой и оформить маркетинговые услуги; разместить свой бренд на виртуальной карте», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, к программе присоединились уже порядка 900 региональных брендов.
В новом году изменились условия вступления в реестр. Найти обновлённые требования и подать заявку можно на подмосковном Инвестиционном портале.
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Лора Луганская