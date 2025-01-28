В Рузе уже в I квартале этого года заработает современный контейнерный терминал

Фото: пресс-служба компании «ЭПОХА»
Компания «ЭПОХА» намерена модернизировать контейнерный терминал в Рузе. Объём инвестиций в проект превысят 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В начале прошлого года компания приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год удалось восстановить железную дорогу и тепловоз, построить бетонные площадки для обработки контейнеров, отремонтировать помещения и уложить асфальт. Компания также заключила договор на эксплуатацию железной дороги, получила разрешение на обработку контейнеров, закупила технику и оборудование», – рассказали в министерстве.Ожидается, что терминал заработает уже в I квартале текущего года. Также в этом году планируется увеличить площадь и приобрести дополнительное погрузочно-разгрузочное оборудование. К 2026-му расчётная пропускная способность терминала составит 120 вагонов в сутки. К этому времени компания планирует создать около 100 рабочих мест.
Инвестор планирует сотрудничать с российской группой компаний в сфере железнодорожного транспорта и логистики, чтобы вскоре охватить всю территорию России, а в перспективе выйти на международный рынок.
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Лора Луганская