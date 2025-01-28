В Ленинском округе произвели первые полтонны дефицитного сливочного масла

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Группа компаний «Рота-Агро» запустила на заводе премиальных сыров в Ленинском городском округе производство сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В цехе завершили монтаж оборудования и запустили линию в тестовом режиме.
Первые полтонны готовой продукции уже произведены и скоро поступят в продажу. На первом этапе сливочное масло будут поставлять на предприятия HoReCa брикетами по 10 кг. Со временем планируется фасовка по 180-200 г и выход в розницу.
Завод сыров ГК «Рота-Агро» открылся в прошлом году в индустриальном парке «Горки-1» и стал одним из крупнейших инвестпроектов округа по итогам 2024-го. Инвестиции составил 1,5 млрд рублей. На предприятии производят около 12 тонн сыра в сутки, а мощность переработки молока – до 120 тонн ежесуточно.
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«Молоко с наших ферм имеет высокую жирность – от 3,9 до 4,2%. В процессе нормализации мы получаем большой объём сливок. Поэтому было решено запустить производство одного из самых востребованных и дефицитных на потребительском рынке продуктов – качественного натурального сливочного масла жирностью 82,5%», – поделилась планами гендиректор агрохолдинга «Рота-Агро» Заира Мамаева.
Первые полтонны готовой продукции уже произведены и скоро поступят в продажу. На первом этапе сливочное масло будут поставлять на предприятия HoReCa брикетами по 10 кг. Со временем планируется фасовка по 180-200 г и выход в розницу.
Завод сыров ГК «Рота-Агро» открылся в прошлом году в индустриальном парке «Горки-1» и стал одним из крупнейших инвестпроектов округа по итогам 2024-го. Инвестиции составил 1,5 млрд рублей. На предприятии производят около 12 тонн сыра в сутки, а мощность переработки молока – до 120 тонн ежесуточно.
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Лора Луганская