В Ленинском округе произвели первые полтонны дефицитного сливочного масла

Для получения минимальной страховой пенсии в России должны быть соблюдены три условия: трудовой стаж не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также рассказал, как действовать в тех случаях, когда не хватает баллов для получения пенсии.