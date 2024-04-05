Подмосковный стенд «Учёные будущего» на Фестивале профессий посетили 3 тыс. человек

На Международной выставке-форуме «Россия» на площадке Минтруда «Фестиваль профессий» Московская область представила стенд «Учёные будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Стенд Подмосковья собрал свыше 3 тыс. участников. Одна из идей программы «Учёные будущего» – показать преемственность поколений учёных в стране», – рассказали в Минсоцразвития региона.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В мероприятии участвовали предприятия и образовательные учреждения региона – университет «Дубна» и Особая экономическая зона «Дубна», НПО «Луч» госкорпорации «Росатом», Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова, АО «Тансмашхолдинг», Объединённый институт ядерных исследований и другие. Они представили своё видение того, каким должен быть учёный будущего.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о труде научных работников в СССР. Система разделения космических аппаратов, изобретённая группой учёных, в числе которых был и Андрей Евгеньевич, сейчас используется на космической орбите и будет работать её много десятилетий, так как альтернативы ей пока нет.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Затем перед гостями выступил молодой учёный, суперфиналист проекта «Лидеры России 2024» Михаил Ванюшин. Он рассказал о возможностях для развития людей, увлечённых наукой.
После этого на площадку были приглашены самые юные участники – учёные будущего, семилетние Аня и Мирон, находящиеся под патронажем Росатома. Аня представила свой научный проект «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологии». Мирон рассказал о разработанном им проекте атомной подлодки «Касатка» и предложил нестандартные технологические решения.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Блок выступлений завершил кандидат физико-математических наук, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков. Он прочитал лекцию на тему «Наука в Подмосковье: как учёные создают дизайн будущего».
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
На фестивале прозвучало ещё около двух десятков докладов. Кроме того, в программе были практикумы, мастер-классы, викторины с призами и демонстрации физических экспериментов.
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Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о труде научных работников в СССР. Система разделения космических аппаратов, изобретённая группой учёных, в числе которых был и Андрей Евгеньевич, сейчас используется на космической орбите и будет работать её много десятилетий, так как альтернативы ей пока нет.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Затем перед гостями выступил молодой учёный, суперфиналист проекта «Лидеры России 2024» Михаил Ванюшин. Он рассказал о возможностях для развития людей, увлечённых наукой.
После этого на площадку были приглашены самые юные участники – учёные будущего, семилетние Аня и Мирон, находящиеся под патронажем Росатома. Аня представила свой научный проект «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологии». Мирон рассказал о разработанном им проекте атомной подлодки «Касатка» и предложил нестандартные технологические решения.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Блок выступлений завершил кандидат физико-математических наук, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков. Он прочитал лекцию на тему «Наука в Подмосковье: как учёные создают дизайн будущего».
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
На фестивале прозвучало ещё около двух десятков докладов. Кроме того, в программе были практикумы, мастер-классы, викторины с призами и демонстрации физических экспериментов.
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Лора Луганская