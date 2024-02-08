Трёх подмосковных учёных отметили государственными званиями за вклад в животноводство

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Сразу трое сотрудников Федерального исследовательского центра животноводства им. академика Л. К. Эрнста удостоены звания заслуженных деятелей науки России. Так оценён их вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
ФГБНУ им. Л.К. Эрнста уже много лет решает первостепенную для России задачу продовольственной безопасности.
В числе сотрудников, отмеченных высокими званиями, – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра Владимир Двалишвили. Это ведущий учёный в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, подготовил молодых специалистов.
Заслуженным деятелем науки России также стал Ахмед Имаш оглы Абилов – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ФГБНУ им. Л.К. Эрнста. Он автор более 230 научных трудов, блестящий специалист в области биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, удостоен многих наград.
Магомед Чабаев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра. Изучает физиологический метаболизм сельскохозяйственных животных, занимается проблемами совершенствования систем кормления и кормопроизводства, определением норм потребностей животных в энергии и питательных веществах. Его разработки успешно внедрены на многих российских сельхозпредприятиях.
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В числе сотрудников, отмеченных высокими званиями, – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра Владимир Двалишвили. Это ведущий учёный в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, подготовил молодых специалистов.
Магомед Чабаев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра. Изучает физиологический метаболизм сельскохозяйственных животных, занимается проблемами совершенствования систем кормления и кормопроизводства, определением норм потребностей животных в энергии и питательных веществах. Его разработки успешно внедрены на многих российских сельхозпредприятиях.
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Лора Луганская