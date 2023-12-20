Статус российского производителя получил лифтостроительный завод из Серпухова

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Серпуховский лифтостроительный завод официально получил статус российского производителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Серпуховской завод получил данный статус после подписания заключения Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции СЛЗ в России.
Стоит отметить, что данный статус предприятия автоматически включает его в реестр Государственной информационной системы промышленности. Кроме этого, лифтовое производство старается переходить на реализацию долгосрочных проектов, связанных с инвестициями в развитие производства и новыми разработками техники.
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«Включение лифтов и наших, и других отечественных заводов в реестр продукции, производимой на территории России, — одно из главных событий в жизни не только Серпуховского лифтостроительного завода, но и всей отрасли. Принимая такие решения, государство оказывает отраслевую поддержку и стимулирует российского производителя», – отметил управляющий предприятием Леонид Черноног.
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Мира Полтева