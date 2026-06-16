Ставки по ипотеке в России могут достигнуть 14–15% к концу 2026 года
Консультант Паталина: снижение ключевой ставки не оживит рынок новостроек
Небольшое снижение ключевой ставки не приведет к оживлению рынка новостроек в России. Такое мнение выразила руководитель продуктовой стратегии в жилой и сервисной недвижимости Екатерина Паталина.
Напомним, 19 июня состоится заседание совета директоров ЦБ, где, по ожиданиям экспертов, ключевую ставку опустят на 25–50 базисных пунктов. На сегодняшний день «ключ» находится на уровне 14,5% годовых.
По ее словам, снижение ставки окажет влияние на ожидания покупателей, однако ощутимый рост спроса произойдет только после удешевления ипотеки до 14–15%. Эти показатели могут быть достигнуты уже во второй половине текущего года, считает эксперт.
«Пока стоимость кредитов останется высокой, большинство клиентов продолжат занимать выжидательную позицию. Покупатели, которые откладывали сделки в ожидании более доступной ипотеки, не станут массово возвращаться на рынок сразу после небольшого снижения ставки», — отметила Паталина в разговоре с URA.RU.
Она уточнила, что в первую очередь начнут восстанавливаться проекты с хорошим расположением, инфраструктурой, удобными планировками и адекватной ценой, где уже присутствует накопленный отложенный спрос.