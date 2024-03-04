Акушер из Ленинского округа воспользовалась программой «Социальная ипотека»

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«Социальная ипотека» помогла акушеру решить жилищные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Лариса Гурская готовится к новоселью в Ленинском городском округе. Девушка с самого детства хотела работать в сфере здравоохранения. В «Видновском перинатальном центре» Лариса работает уже 10 лет.
Стоит отметить, что о программе «Социальная ипотека» Ларисе рассказали её коллеги. Кроме этого, программа поддержки специалистов работает в регионе с 2016 года.
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«Квартиру взяли в новостройке, ждем ключи. Хороший район, недалеко от работы. По площади — «евродвушка», то есть у ребенка будет отдельная комната. Ремонт будет сделан полностью. Там будет все — и посудомойка, и варочная панель, и духовой шкаф. Будет мебель — шкафы, диваны, кровати. Мы только с чемоданчиком заедем», — отметила медик.
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Мира Полтева