Молодой ученый из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»

Фото: istockphoto / Rawpixel
Научный сотрудник купил квартиру в новостройке благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Соколов работает младшим научным сотрудником в ММО «Объединенный институт ядерных исследований» уже около семи лет.
Стоит отметить, что получить квартиры благодаря «Социальной ипотеке» могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
Читайте также:
Восемь детей-сирот из Подольска получили сертификаты на жильё
Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
«Сейчас я занимаюсь разработкой веб-приложений. Постоянно ставятся очень непростые задачи. <...> Сначала мы с супругой рассматривали«вторичку». Но не успели: все понравившиеся варианты скупили. Поэтому мы обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли «двушку». В районе развитая инфраструктура, все близко», — поделился ученый.
Читайте также:
Восемь детей-сирот из Подольска получили сертификаты на жильё
Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
Мира Полтева