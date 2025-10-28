Достижения.рф

Стоимость Apple впервые в истории превысила отметку в четыре триллиона долларов

Фото: iStock/Wirestock

Рыночная стоимость Apple впервые в истории компании превысила отметку в четыре триллиона долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов во вторник.



К 16:38 мск акции Apple подорожали на 0,05% и стоили 268,8 доллара за бумагу. В ходе торгов их цена достигала исторического максимума — 269,87 доллара, при котором капитализация компании составила 4,005 триллиона долларов.

Apple стала третьей компанией в мире, достигшей такого показателя. Ранее рубеж в четые триллиона долларов преодолели Microsoft и Nvidia.

Иван Мусатов

