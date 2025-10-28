Более миллиона пользователей ChatGPT каждую неделю выражают суицидальные мысли
Как оказалось, около 0,07% активных пользователей — примерно 560 тысяч человек — демонстрируют признаки психических кризисов, связанных с психозом или манией. Компания подчеркнула, что результаты предварительные и случаи сложно точно выявить.
Отчёт опубликован на фоне расследования Федеральной торговой комиссии США и судебного иска от семьи подростка, совершившего самоубийство после общения с ChatGPT. В OpenAI заявили, что GPT-5 стала безопаснее: 91% её ответов соответствуют стандартам поведения. В систему добавили напоминания о перерывах и ссылки на горячие линии помощи. Проверкой ответов занимались 170 специалистов по психическому здоровью.
