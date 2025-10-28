Российский золотодобытчик вывел за рубеж более 160 млрд рублей
Бывший руководитель ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков осуществил незаконный вывод за рубеж 163 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
В иске, поданном в Пластунский городской суд, Генпрокуратура утверждает, что Струков систематически переводил доходы от российских предприятий в несколько зарубежных стран, включая Черногорию, Турцию, Сербию и Швейцарию. Полученные средства использовались для приобретения элитной недвижимости, яхт и финансирования строительства гостиничных комплексов.
Согласно материалам дела, в период 2006–2007 годов Струков посредством коррупционных схем получил контроль над государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». На базе этих активов он сформировал группу взаимосвязанных компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах.
Совокупная стоимость имущества группы оценивается в 220 миллиардов рублей. Примечательно, что, несмотря на фактическое управление бизнесом, Струков оформил все активы на членов семьи и связанных с ним лиц. Часть доходов от деятельности компаний направлялась на приобретение ликвидной недвижимости, которая впоследствии была распределена между родственниками и доверенными людьми.
