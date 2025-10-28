Достижения.рф

Российский золотодобытчик вывел за рубеж более 160 млрд рублей

Генпрокуратура обвинила экс-руководителя ЮГК в выводе 163 млрд рублей
Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Бывший руководитель ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков осуществил незаконный вывод за рубеж 163 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.



В иске, поданном в Пластунский городской суд, Генпрокуратура утверждает, что Струков систематически переводил доходы от российских предприятий в несколько зарубежных стран, включая Черногорию, Турцию, Сербию и Швейцарию. Полученные средства использовались для приобретения элитной недвижимости, яхт и финансирования строительства гостиничных комплексов.

Согласно материалам дела, в период 2006–2007 годов Струков посредством коррупционных схем получил контроль над государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». На базе этих активов он сформировал группу взаимосвязанных компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах.

Совокупная стоимость имущества группы оценивается в 220 миллиардов рублей. Примечательно, что, несмотря на фактическое управление бизнесом, Струков оформил все активы на членов семьи и связанных с ним лиц. Часть доходов от деятельности компаний направлялась на приобретение ликвидной недвижимости, которая впоследствии была распределена между родственниками и доверенными людьми.

Александр Огарёв

