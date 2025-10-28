Российский золотодобытчик вывел за рубеж более 160 млрд рублей

28 октября 2025, 05:38

Генпрокуратура обвинила экс-руководителя ЮГК в выводе 163 млрд рублей

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Бывший руководитель ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков осуществил незаконный вывод за рубеж 163 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.