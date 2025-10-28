Илон Маск может покинуть Tesla без выплаты компенсации в $1 трлн

28 октября 2025, 04:23

Фото: istockphoto / jetcityimage

Будущее Илона Маска в компании Tesla оказалось под вопросом из-за спорной ситуации о компенсационном пакете. Об этом сообщает CNBC News.





Акционеры должны рассмотреть предложение о выплате предпринимателю 1 трлн долларов до 5 ноября, однако оно встретило серьёзное сопротивление. Значительный резонанс вызвало мнение крупнейшей в мире консалтинговой фирмы Institutional Shareholder Services. Эксперты организации рекомендовали акционерам отклонить предложение, охарактеризовав запрашиваемую сумму как «астрономическую».



Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм выразила серьёзную обеспокоенность возможным уходом Маска. По её словам, присутствие основателя критически важно для сохранения рыночной стоимости компании.



«Без Илона Tesla может потерять значительную часть своей стоимости, поскольку инвесторы перестанут оценивать компанию с учётом её перспективных целей», — подчеркнула Денхолм.