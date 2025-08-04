Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже поднялась до рекордных значений
По итогам биржевых торгов стоимость бензина марки «Премиум-95» достигла рекордных значений с 2023 года и превысила 77 тысяч рублей за тонну. Об этом говорится в данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
В понедельник цена данного бензина увеличилась на 1,08%, до 77,001 рублей. Этот показатель является рекордным с сентября 2023 года, когда стоимость равнялась 76,876 рублей.
При этом цена на Аи-92 подорожала на 1,16% и составила 66,642 рублей за тонну. Дизельное топливо стало больше стоить на 0,5%. Стоимость одной тонны топлива равняется 58,134.
Если же говорить про снижение цен, то оно наблюдается у топлива для реактивных двигателей, которое упало в стоимости на 4,13%. На 0,4% снизилась цена на сжиженные углеводородные газы, а на топочный мазут — на 0,02%.
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