Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже поднялась до рекордных значений

04 августа 2025, 16:14

Фото: iStock/kckate16

По итогам биржевых торгов стоимость бензина марки «Премиум-95» достигла рекордных значений с 2023 года и превысила 77 тысяч рублей за тонну. Об этом говорится в данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.