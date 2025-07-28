Ле Пен: торговая сделка с США тройное фиаско для Евросоюза
Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что торговая сделка ЕС с США является политическим, экономическим и моральным фиаско для объединения. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
Напомним, что Евросоюз и США заключили торговое соглашение, по которому ЕС обязуется покупать американские сжиженный природный газ и ядерное топливо. К тому же практически весь экспорт объединения в Штаты теперь будет облагаться пошлинами в 15%.
«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско», — пишет Ле Пен.
Как объяснила политик, соглашение является невыгодным для ЕС. В пример она привела подобную сделку США и Великобритании, где для Королевства предоставлены наиболее лучшие условия. Данную сделку Ле Пен охарактеризовала как капитуляцию французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.