Овощи дешевеют, бензин дорожает! В России зафиксировали вторую неделю дефляции

31 июля 2025, 03:34

Росстат: цены в России снижаются 2 недели подряд

Фото: iStock/LeventKonuk

Потребительские цены в России снизились на 0,05% за неделю с 22 по 28 июля, что стало второй неделей дефляции подряд по данным Росстата, при этом овощи подешевели до 10%, а бензин продолжил дорожать.