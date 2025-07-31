Овощи дешевеют, бензин дорожает! В России зафиксировали вторую неделю дефляции
Потребительские цены в России снизились на 0,05% за неделю с 22 по 28 июля, что стало второй неделей дефляции подряд по данным Росстата, при этом овощи подешевели до 10%, а бензин продолжил дорожать.
Среди плодоовощной продукции рекордное падение цен зафиксировано на свёклу (-10%), картофель (-9.7%) и капусту (-7.4%). Также снизилась стоимость яиц (-1.1%) и баранины (-0.3%). На этом фоне выросли цены на свинину (+0.9%), полукопчёные колбасы (+0.5%) и автомобильный бензин (+0.3%).
С начала июля инфляция составила 0.71%, а с января — 4.51%. Банк России подтверждает тенденцию: в июне рост цен замедлился в 68 регионах, а в 17 — наблюдалось снижение или стабилизация.
Несмотря на дефляцию, ЦБ сохраняет жёсткую денежную политику, лишь частично снизив ключевую ставку до 18% годовых 25 июля.
Читайте также: