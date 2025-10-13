Стоимость сахара в России может вырасти на 25–30% в первой половине 2026 года
В первой половине 2026 года цена на сахар в России может увеличиться на 25–30% из-за снижения урожая сахарной свеклы. Об этом заявил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
В интервью «Газете.ру» он отметил, что если ситуация в агросекторе не улучшится, в первой половине следующего года цены продолжат умеренный рост — примерно на 3–5% по сравнению со второй половиной 2025 года. Это связано с инфляционными ожиданиями и возможным сокращением запасов.
Трепольский отметил, что неурожай сахарной свеклы в 2025 году вызван неблагоприятными погодными условиями — весенними заморозками и летней засухой. Кроме того, на формирование стоимости влияют удорожание логистики, а также рост цен на топливо, удобрения и семена. К тому же рост цен на сахар наблюдается и на мировом рынке из-за неурожаев в Бразилии и Индии, что дополнительно давит на отечественные цены.
