Стоимость сахара в России может вырасти на 25–30% в первой половине 2026 года

13 октября 2025, 11:26

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В первой половине 2026 года цена на сахар в России может увеличиться на 25–30% из-за снижения урожая сахарной свеклы. Об этом заявил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.