Стоимость серебра впервые с 2011 года поднялась выше 43 долларов за унцию
Впервые с сентября 2011 года биржевая стоимость серебра превысила 43 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость серебра стабильно растет с 2023 года. По словам экспертов, это объясняется развитием солнечной энергетики, батареям для которой требуется этот металл. Уже в начале 2025 года цена серебра превысила 31 доллар.
Предыдущие месяцы металл держался на рекордных показателях за последние 13-14 лет. При этом цена не превышала 40 долларов. На этой неделе показатель достиг 41 доллара, после чего продолжился рост.
