Shopper's: стоимость гречки увеличилась впервые за четыре года
Стоимость гречки увеличилась впервые за четыре. За последние два года цена крупы достигла исторических минимумов.
По данным Shopper's, в августе закупочная стоимость гречки увеличилась на 6%. На фоне этого розничная цена крупы поднялась на 5%. Как объяснили изданию в Ассоциации компаний розничной торговли, историческое падение стоимости крупы и привело к удорожанию гречки.
К тому же рост цен может быть связан с прогнозом на урожай гречихи, который меньше прошлогодних показателей примерно на четверть. Стоит отметить, что фермеры массово увеличили посевы риса и сои из-за их большей рентабельности. В связи с этим посевные запасы гречки упали на 32%.
