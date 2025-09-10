В Минцифры расширят белый перечень интернет-ресурсов

10 сентября 2025, 12:40

Минцифры России готовит расширение белого перечня интернет-ресурсов

Фото: istockphoto/Khanchit Khirisutchalual

Перечень интернет‑ресурсов, которые на втором этапе будут доступны при ограничениях мобильного интернета, пока формируется. Об этом сообщила пресс‑служба Минцифры России в соцсетях.