В Минцифры расширят белый перечень интернет-ресурсов
Перечень интернет‑ресурсов, которые на втором этапе будут доступны при ограничениях мобильного интернета, пока формируется. Об этом сообщила пресс‑служба Минцифры России в соцсетях.
По данным министерства, на первом этапе в перечень попали наиболее востребованные сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Состав будут пополнять, опираясь на рейтинг самых популярных интернет‑ресурсов в стране.
5 сентября ведомство опубликовало список сервисов, которые продолжат работу даже при отключении интернета: в него вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, часть соцсетей, торговые площадки и сайты ряда банков. В Минцифры считают, что это сократит неудобства для граждан.
Ранее сообщалось, что на фоне возросшего спроса на проводной интернет, хакеры активизировали атаки на российских провайдеров.
