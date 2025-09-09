Власти намерены продать аэропорт Домодедово до конца года
Перешедший этим летом в собственность государства аэропорт Домодедово власти намерены продать до конца 2025 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Как передает РБК, власти заинтересованы в реализации воздушной гавани до конца года. При этом на аэропорт уже есть претендент, которого Силуанов раскрывать не стал. Продажа «Домодедово» пройдет на открытых торгах, чтобы сохранить рыночную стоимость имущества.
Напомним, что аэропорт перешел под контроль государства этим летом. Все после иска Генпрокуратуры в арбитражный суд. Ведомство аргументировало его «защитой национальных интересов, обеспечением безопасности государства и устранением незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово».
В прокуратуре считали, что в числе управляющих аэропортом были резиденты иностранных государств. Совладельцами «Домодедово» являлись Дмитрий Каменщик и Валерий Коган. В ведомстве обратили внимание на то, что первый — резидент Турции и ОАЭ, а второй — Израиля.
