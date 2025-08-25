«Ъ»: стоимость сладостей в России может увеличиться на 14,3%

25 августа 2025, 10:24

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Закупочная цена сладостей в России может увеличиться на 14,3% из-за роста себестоимости продукции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».





В издании отметили, что с учетом прошлых повышений уже за этот год кондитерский сегмент подорожал на 30–40%. Основной причиной этого является рост стоимости какао-продуктов из-за мировой конъюнктуры и пошлин. К тому же наблюдается увеличение цены на сухое молоко. Как оказалось, данный факт привел к снижению продаж сладостей в стране на 11%.



Уже стало известно об увеличении стоимости 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo,Orion; Choco Pie, Choco Boy и прочих.







«Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold (увеличение стоимости на 14,3%) нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9–9,9%», — говорится в сообщении.