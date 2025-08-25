В МВД рассказали, как вычислить фишинговые ссылки мошенников

25 августа 2025, 05:24

Фото: iStock/PUGUN SJ

Киберполиция МВД РФ перечислила основные признаки фишинговых ссылок, которые помогают мошенникам красть деньги и данные. Опасность представляют адреса с цифрами вместо букв, символом «@» или двойными URL, а также ссылки, меняющиеся при наведении курсора.