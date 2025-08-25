В МВД рассказали, как вычислить фишинговые ссылки мошенников
Киберполиция МВД РФ перечислила основные признаки фишинговых ссылок, которые помогают мошенникам красть деньги и данные. Опасность представляют адреса с цифрами вместо букв, символом «@» или двойными URL, а также ссылки, меняющиеся при наведении курсора.
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД выделило шесть ключевых признаков мошеннических ссылок. Во-первых, числовые IP-адреса вместо доменных имён (например, http://179.148.232.27). Во-вторых, символ «@» в составе URL (bank.ru@zlo1.ru">http://bank.ru@zlo1.ru). В-третьих, двойные адреса в одной строке (https://bank.ru/rd.php?gг=https://zlo.ru);
Кроме того, ведомство просит обращать внимание на отсутствие точек или дефисы после «www» (wwwbank.ua или www-bank.ua), а также изменение при наведении курсора (в тексте — tele4.ru, в браузере — teie4.ru) и подменённые символы: буква «O» на цифру «0», латинская «l» на «I» или «b» на «d».
Фишинговые ссылки распространяются через соцсети, email, мессенджеры, SMS и сайты знакомств. В МВД призвали не копировать подозрительные URL и проверять адреса через официальные ресурсы.
Читайте также: