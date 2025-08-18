Россиянам рассказали, как не стоит одеваться на линейку 1 сентября

18 августа 2025, 14:20

Эксперт Коломацкая: родителям на 1 сентября стоит выбирать деловой стиль

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Платья с декольте и спортивную одежду не стоит надевать на мероприятия, посвящённые Дню знаний. Об этом рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.





По словам специалиста, важно, чтобы школьник соблюдал дресс-код, установленный в учебном заведении. При этом родителям на 1 сентября стоит выбирать официально-деловой стиль.





«То есть ориентироваться нужно на официально-деловой стиль, который поможет подчеркнуть торжественность мероприятия. Можно надеть костюм, платье с жакетом, брюки с рубашкой», — сказала Коломацкая «Москве 24».

