Россиянам рассказали, как не стоит одеваться на линейку 1 сентября
Эксперт Коломацкая: родителям на 1 сентября стоит выбирать деловой стиль
Платья с декольте и спортивную одежду не стоит надевать на мероприятия, посвящённые Дню знаний. Об этом рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
По словам специалиста, важно, чтобы школьник соблюдал дресс-код, установленный в учебном заведении. При этом родителям на 1 сентября стоит выбирать официально-деловой стиль.
«То есть ориентироваться нужно на официально-деловой стиль, который поможет подчеркнуть торжественность мероприятия. Можно надеть костюм, платье с жакетом, брюки с рубашкой», — сказала Коломацкая «Москве 24».
Женщинам лучше надеть юбки или платья, длина которых на ладонь выше или ниже колена. От коктейльных платьев с декольте лучше вовсе отказаться. Кроме того, не стоит надевать спортивную одежду, заключила специалист.
Тем временем RT со ссылкой на данные опроса аналитиков пишет, что девять из десяти россиян дарят учителям своих детей подарки на 1 сентября.
«Каждый четвёртый (25%) дарит только цветы, каждый пятый (19%) — и цветы, и подарок. Ещё 9% выбирают один из или оба варианта по настроению. Также четверть (24%) просто скидываются на коллективный подарок и букет от всего класса», — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что многие родители ассоциируют День знаний с гладиолусами, астрами, хризантемами, георгинами и розами.
При этом более половины опрошенных россиян (58%) готовы потратить на букет или подарок учителю не более двух тысяч рублей, а 31% рассчитывают на сумму до пяти тысяч рублей.
В качестве подарков родители школьников понесут учителям шоколад и конфеты, подарочные сертификаты, чай, кофе и косметику.