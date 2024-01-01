Стоимость социальной сети Х упала на 70% после того, как её купил Илон Маск

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Цена соцсети X (бывший Twitter) упала более чем на 70% после того, как компанию купил предприниматель Илон Маск.
Динамику проанализировали в инвесткомпании Fidelity. Она помогала Маску со сделкой и внесла вклад в размере 300 млн долларов, пишет Axios.
Данные приводится по состоянию на конец ноября. Они вычислялись из стоимости доли Fidelity. Сообщается, что сокращение стоимости соцсети упало на 71,5%.
В это число входит падение стоимости на 10,7%, которое произошло в ноябре. Тогда Илон Маск в грубой форме высказался в сторону рекламодателей, решивших бойкотировать соцсеть из-за антисемитских и разжигающих ненависть высказываниях на платформе.
Сообщается, что Fidelity снижает оценку стоимости своих акций в первый месяц после выкупа бизнесменом социальной сети.
В материале сказано, что у инвесткомпании может не быть углубленных данных о финансовых результатах X, несмотря на владение долей в социальной сети.
В свою очередь аналитики The Financial Times прогнозируют банкротство соцсети X в 2024 году. По их подсчётам, платформа не сможет найти новые источники дохода. Пока рекламодатели в массовом порядке покидают социальную сеть, а попытки привлечь другие средства заканчиваются провалом.
Ранее сообщалось, что принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.
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Данные приводится по состоянию на конец ноября. Они вычислялись из стоимости доли Fidelity. Сообщается, что сокращение стоимости соцсети упало на 71,5%.
Сообщается, что Fidelity снижает оценку стоимости своих акций в первый месяц после выкупа бизнесменом социальной сети.
В материале сказано, что у инвесткомпании может не быть углубленных данных о финансовых результатах X, несмотря на владение долей в социальной сети.
В свою очередь аналитики The Financial Times прогнозируют банкротство соцсети X в 2024 году. По их подсчётам, платформа не сможет найти новые источники дохода. Пока рекламодатели в массовом порядке покидают социальную сеть, а попытки привлечь другие средства заканчиваются провалом.
Ранее сообщалось, что принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.
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Мария Фирсова