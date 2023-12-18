Маск призвал человечество заселять другие планеты

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом Исаев сообщил журналистам.