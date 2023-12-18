Маск призвал человечество заселять другие планеты

Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter) выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет.
Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».
Маск отметил, что с момента первого полета самолета братьев Райт до высадки на Луну прошло всего 66 лет, но после последнего приземления на Луну прошло уже полвека. По его мнению, это не может считаться конечной целью для развития цивилизации.
Ранее Маск упомянул о возможном времени полета Starship к Марсу, предполагая, что это может произойти в течение трех-четырех лет. Он выразил надежду на проведение пробной беспилотной посадки на Марсе в ближайшие четыре года.
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Маск отметил, что с момента первого полета самолета братьев Райт до высадки на Луну прошло всего 66 лет, но после последнего приземления на Луну прошло уже полвека. По его мнению, это не может считаться конечной целью для развития цивилизации.
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Артем Кузьмин