Маск раскрыл основу успешного ведения войны

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Миллиардер из США Илон Маск заявил, что экономическая мощь страны является основой для успешного ведения войны.
Так он согласился с бизнесменом Дэвидом Саксом, который ранее заявлял, что в любом затяжном конфликте победит страна, имеющая возможность на протяжении долгого времени производить боеприпасы в необходимом количестве.
Напомним, Сакс подобным заявлением отреагировал на сообщение о провале производства истребителей F-35. На это повлияли проблемы с поставками комплектующих, стоимости деталей, а также медленное производство.
Ранее Маск выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет. Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».
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«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск слова Сакса.
Ранее Маск выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет. Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».
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Элина Позднякова