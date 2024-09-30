Страховые пенсии могут проиндексировать в 2025 году

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В 2025 году страховые пенсии могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Об этом сообщается в документах Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановые период 2026 и 2027 годов.
Отмечается, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России. Для решения этих вопросов будут направлены все инструменты фискальной политики, в том числе выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, соцконтракты, повышение уровня пенсионного обеспечения с учётом фактически складывающейся инфляции и возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года.
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Анастасия Чинкова