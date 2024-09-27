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Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты

27 сентября 2024, 14:38
Фото: istockphoto / MonthiraYodtiwong

Фото: istockphoto / MonthiraYodtiwong

С 1 октября 2024 года в России запланировано повышение пенсий, что станет значимым событием для многих граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке в условиях роста цен и инфляции. О том, кого коснутся изменения расскажет редакция «Радио 1».

Кому и на сколько повысят пенсию с 1 октября 2024

С 1 октября 2024 года запланировано повышение пенсий для двух категорий пенсионеров: военных пенсионеров и жителей страны, и тех, кто достиг 80-летнего возраста.

Военные пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию своих выплат на 5,1%. Для граждан, которым исполнится 80 лет в сентябре, предусмотрена фиксированная выплата в двойном размере: с октября их пенсия увеличится с 8 134,88 рублей до 16 269,76 рублей. Это повышение будет произведено автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления.



Важно отметить, что данная надбавка касается исключительно получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на инвалидов первой группы и пенсионеров, утративших кормильца.

Индексация военных пенсий

С 1 октября 2024 года военные пенсии ожидают повышения на 5,1%. Это изменение затронет около 2,7 миллиона человек, включая бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, таких как ФСБ, полиция, Следственный комитет, Росгвардия и другие.

Индексация военных пенсий будет определяться на основе роста денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников.

В соответствии с текущими стандартами при расчёте военных пенсий в настоящее время используется 85,47 % денежного довольствия. Однако с 1 октября 2024 года этот показатель возрастёт до 89,83%.

Данные о размерах денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий, в период с 2020 по 2024 год:

  • 2020 год: 73,68% от денежного довольствия;
  • 2021 год: 74%;
  • 2022 год: 77,41%;
  • 2023 год: 85,47%;
  • 2024 год: 89,32%.
Средний размер военной пенсии в России составляет 41 тысячу рублей. Таким образом, индексация обеспечит прибавку примерно в 600 рублей.

Повышений пенсий для людей 80+

Ещё одна категория граждан, которая может рассчитывать на повышение пенсий, — это люди старше 80 лет. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни и обеспечение достойного уровня дохода.

По федеральному закону № 400-ФЗ о страховых пенсиях пенсионерам старше 80 лет будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Её размер на октябрь 2024 года составляет 8134,88 рублей. После повышения пенсионеры старше 80 лет будут получать в среднем 16 269,76 рублей. Эта мера позволит пожилым людям получать более высокий доход и обеспечить себе достойный уровень жизни.
Фото: istockphoto / blinow61

Индексация пенсий для людей, которые прекратили трудовую деятельность этим летом

С 1 октября 2024 года ожидается увеличение пенсий для граждан, которые завершили трудовую деятельность в сентябре. Это касается тех, кто продолжал работать после получения пенсии и теперь решил выйти на отдых.

С 2016 года в России действует запрет на индексацию пенсий трудящихся пенсионеров, который будет снят только в 2025 году. Тем не менее, после увольнения происходит перерасчет пенсии, предоставляющий пенсионерам увеличенные выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.

Перерасчет начинается с 1 числа месяца, следующего за увольнением, и осуществляется автоматически через Пенсионный фонд России без необходимости подачи заявлений. Хотя процесс перерасчета занимает не менее месяца, средства за это время не теряются. После завершения перерасчета пенсионеры получат разницу между новой и старой пенсией за период ожидания.

Кому уже повышали пенсию в 2024 году

Некоторые категории граждан уже получили повышение пенсий в 2024 году.

  • С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%;
  • С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%.;
  • С 1 апреля социальные пенсии увеличились на 7,5%.
Таким образом, разные категории пенсионеров получили увеличение пенсий в разное время.

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#россия
Тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике
На Земле Франца-Иосифа в Арктике впервые нашли тихоходок
27 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Holcy

Способных жить в экстремальных условиях микроскопических беспозвоночных тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Микроскопических животных обнаружили в пробе почвы на острове Земля Александры.
Как сообщает директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов «водяных медведей» или тихоходок заметили микробиологи Российского технического университета, которые вошли в арктическую экспедицию.

«Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — передает слова Кирилова ТАСС.

Ученые не исключают, что найденные на архипелаге животные могут быть новым видом тихоходок. Они уже отложили яйца в лаборатории, где их продолжают изучать.

Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» является одним из самых труднодоступных в мире. Температура там опускается ниже минус 50 градусов Цельсия.

Схожие по части ДНК с бактериями экстремофилов тихоходки обитают в пресной воде и влажной почве, а также в лишайниках и мхах. Эти существа размером около 1 мм способны пережить радиацию, выжить в кипятке и даже при минус 250 градусов.

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#ученые
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#животные
#температура
#арктика
#лаборатории
#наука
#биология
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Миллиардер Ньель подтвердил оказание помощи Дурову после его задержания в Париже
27 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову после того, как тот был задержан в парижском аэропорту. Сейчас предприниматель и программист вынужден оставаться во Франции по условиям судебного контроля.
Основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad заявил в эфире телеканала BFMTV, что для него Дуров не пересёк черту, так он ещё пока не был осуждён. И он не берётся сказать, собирался ли сооснователь и генеральный директор мессенджера переступить эту черту.

Одно могу вам сказать: когда появляются проблемы с законом, когда оказываешься в тюрьме, все вокруг вдруг исчезают. Остаёшься один со своими неприятностями», — сказал Ньель.

Он также добавил, что когда ему звонит друг и говорит, что у него проблемы, он всегда готов прийти на помощь. Об остальном миллиардер порекомендовал спрашивать у самого Дурова, так как это «его жизнь и его история».

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#история
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#жизнь
#telegram
#франция
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В МФЦ Московской области появились услуги БТИ
27 сентября 2024, 14:41

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Московской области теперь могут заказывать межевые планы, технические паспорта и другие документы, связанные с объектами недвижимости, а также получать другие услуги от Бюро технической инвентаризации (БТИ) в офисах «Мои Документы», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Специалисты БТИ ведут прием в 56 отделениях региональных МФЦ. Для жителей в этом есть очевидное преимущество, так как все наши офисы имеют удобную транспортную доступность, комфортные помещения и самое главное, в МФЦ появляется все больше видов социально значимых услуг и сервисов», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
БТИ представлено в 47 городских округах. Полный список адресов и график работы филиалов доступен на сайте.

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#мфц
#бти
#московская область
#услуги
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Звёздный городок может стать Городом космической доблести и славы
27 сентября 2024, 14:30

Фото: телеграм-канал Евгения Баришевского

Звёздный городок может получить статус Города космической доблести и славы. Соответствующий законопроект уже готов, сообщил глава муниципалитета Евгений Баришевский.
«Этот законопроект мы будем вносить в Госдуму. Он называется «Столица пилотируемой космонавтики, город космической доблести и славы». Сейчас в Государственной Думе разработан проект, чтобы присвоить аналогичный статус городам, не только закрытому автономному территориальному образованию Звёздный городок, но и другим городам, имеющим отношение к космосу посредством системообразующих предприятий и фундаментальных традиций», – написал Баришевский в своем телеграм-канале.
Законопроект предполагает изготовление мемориального знака и памятной скрижали.

В Звёздном городке расположен Центр подготовки космонавтов. С 60-х годов ХХ века там готовили советских, российских и иностранных космонавтов к полётам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах. В ЗАТО находится музей Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

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#звёздный городок
#космос
#космонавты
#подмосковье
#московская область
#госдума
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Три нарушителя задержаны в Мытищах за незаконную перевозку строительного мусора
27 сентября 2024, 14:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Сотрудники экологического надзора Министерства экологии Московской области приняли решение о наказании за незаконную перевозку строительных отходов и грунта в городском округе Мытищи, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В селе Марфино трое нарушителей были задержаны полицией. Они транспортировали строительный мусор без соответствующих документов и электронного разрешения.

После изучения протоколов об административных нарушениях все три водителя были оштрафованы.

Ранее в Мытищах, недалеко от деревни Высоково инспекторы экологического контроля обнаружили незаконное размещение отходов. На место происшествия вызвали полицейских, которые задержали пять транспортных средств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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#происшествия
#строительный мусор
#штрафы
#нарушители
#задержание
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Что делать, если чихнул в скафандре, рассказал космонавт Кононенко
Космонавт Кононенко рассказал, как приборы помогают чихать в скафандре
27 сентября 2024, 14:16

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

В скафандре для выхода в открытый космос есть специальное устройство, которое помогает чихнуть. Об этом рассказал командир отряда космонавтов России Олег Кононенко в ходе пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
«А что человеку делать — втягивай обратно! А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва», — передает слова Кононенко ТАСС.

Вальсальва — это устройство для сброса давления, которое есть в шлемах космических скафандров и водолазных костюмов. Оно выравнивает давление в ушах в случае его резкого изменения, такого как чих, например.

Ранее космонавт Олег Кононенко с борта МКС поздравлял жителей России с Днем государственного флага, который отмечается 22 августа. Кононенко является обладателем исторического рекорда — он стал первым, кто суммарно провел в космосе тысячу суток.

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#наука
#роскосмос
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В России проходит конкурс патриотических видеороликов «Победа Добра!»
27 сентября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/ppengcreative

Осенью 2023 года стартовал Всероссийский конкурс видеороликов «Победа Добра!». В его рамках творческие команды из образовательных организаций и учреждений культуры могут представить свои патриотические или просветительские видеоролики к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.
Команды поборются в открытом общественном голосовании за денежные гранты, которые можно будет направить на развитие своих организаций и реализацию общественно-полезных проектов. Среди команд-победительниц отдельно будет выделена организация, которая сможет претендовать на установку на своей территории нового памятника Героям Великой Отечественной войны к юбилею Великой Победы.

В настоящее время на конкурс поступило 106 видеороликов из 40 субъектов Российской Федерации. Стартовавшее голосование продлится до 15 декабря 2025 года. Познакомиться с творческими находками участников соревнования и проголосовать за понравившийся видеоролик можно на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

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#видео
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Для российских учителей запустили онлайн-курс по преподаванию «Семьеведения»
27 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/Drazen Zigic

Бесплатную программу повышения квалификации для учителей курса «Семьеведение» запустили на федеральной инновационной площадке «Единый урок», стать участниками программы могут российские школьные учителя и преподаватели средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба Агентства поддержки государственных инициатив.
«Образовательная программа позволит каждому педагогу ознакомиться с методическими, дидактическими и другими аспектами преподавания курса «Семьеведение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа полностью дистанционная, по её итогам педагог получит электронный сертификат о повышении квалификации. Все материалы программы доступны бесплатно как во время обучения, так и после его окончания.

Подробная информация о программе размещена по ссылке.

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#программа
#обучение
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Депутат Чепа: Telegram должен работать в рамках российского законодательства
27 сентября 2024, 13:01

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Telegram должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан РФ. Так считает депутат Государственной думы, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. По его словам, сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.

«В первую очередь необходимо, чтобы Telegram работал в рамках российского законодательства. Но при этом важно, чтобы это не противоречило интересам российских граждан, российского бизнеса, которые складываются в столь сложных на сегодняшний день военных условиях, развязанных против России», — сказал Чепа в беседе с RuNews24.ru.

Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.

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