Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты

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С 1 октября 2024 года в России запланировано повышение пенсий, что станет значимым событием для многих граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке в условиях роста цен и инфляции. О том, кого коснутся изменения расскажет редакция «Радио 1».
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 октября 2024С 1 октября 2024 года запланировано повышение пенсий для двух категорий пенсионеров: военных пенсионеров и жителей страны, и тех, кто достиг 80-летнего возраста.
Военные пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию своих выплат на 5,1%. Для граждан, которым исполнится 80 лет в сентябре, предусмотрена фиксированная выплата в двойном размере: с октября их пенсия увеличится с 8 134,88 рублей до 16 269,76 рублей. Это повышение будет произведено автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления.
Важно отметить, что данная надбавка касается исключительно получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на инвалидов первой группы и пенсионеров, утративших кормильца.
Индексация военных пенсийС 1 октября 2024 года военные пенсии ожидают повышения на 5,1%. Это изменение затронет около 2,7 миллиона человек, включая бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, таких как ФСБ, полиция, Следственный комитет, Росгвардия и другие.
Индексация военных пенсий будет определяться на основе роста денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников.
В соответствии с текущими стандартами при расчёте военных пенсий в настоящее время используется 85,47 % денежного довольствия. Однако с 1 октября 2024 года этот показатель возрастёт до 89,83%.
Данные о размерах денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий, в период с 2020 по 2024 год:
- 2020 год: 73,68% от денежного довольствия;
- 2021 год: 74%;
- 2022 год: 77,41%;
- 2023 год: 85,47%;
- 2024 год: 89,32%.
Повышений пенсий для людей 80+Ещё одна категория граждан, которая может рассчитывать на повышение пенсий, — это люди старше 80 лет. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни и обеспечение достойного уровня дохода.
По федеральному закону № 400-ФЗ о страховых пенсиях пенсионерам старше 80 лет будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Её размер на октябрь 2024 года составляет 8134,88 рублей. После повышения пенсионеры старше 80 лет будут получать в среднем 16 269,76 рублей. Эта мера позволит пожилым людям получать более высокий доход и обеспечить себе достойный уровень жизни.
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Индексация пенсий для людей, которые прекратили трудовую деятельность этим летомС 1 октября 2024 года ожидается увеличение пенсий для граждан, которые завершили трудовую деятельность в сентябре. Это касается тех, кто продолжал работать после получения пенсии и теперь решил выйти на отдых.
С 2016 года в России действует запрет на индексацию пенсий трудящихся пенсионеров, который будет снят только в 2025 году. Тем не менее, после увольнения происходит перерасчет пенсии, предоставляющий пенсионерам увеличенные выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.
Перерасчет начинается с 1 числа месяца, следующего за увольнением, и осуществляется автоматически через Пенсионный фонд России без необходимости подачи заявлений. Хотя процесс перерасчета занимает не менее месяца, средства за это время не теряются. После завершения перерасчета пенсионеры получат разницу между новой и старой пенсией за период ожидания.
Кому уже повышали пенсию в 2024 годуНекоторые категории граждан уже получили повышение пенсий в 2024 году.
- С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%;
- С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%.;
- С 1 апреля социальные пенсии увеличились на 7,5%.
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