Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году

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Средний размер пенсии в 2025 году составит 23 тыс. рублей для работающих россиян и 25 тыс. рублей — для неработающих. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Темпы роста данного показателя во многом будут определяться параметрами индексации», — сказал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
Он также напомнил, что в следующем году в России начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Этот фактор также позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии.
Эксперт подчеркнул, что зарплата играет ключевую роль в определении размера будущей пенсии по старости. Она влияет на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину.
Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, важно стремиться к максимизации дохода в настоящем. Для этого нужно предпринимать все возможные усилия и увеличивать свой ежегодный доход.
На сегодняшний день пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тыс. рублей, в то время как незанятые получают 23,4 тыс. рублей.
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